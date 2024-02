I giorni felici di Beckett . E la signora del martedì Nel panorama teatrale italiano, spiccano spettacoli come "Giorni felici" di Samuel Beckett e "De Gasperi: l’Europa brucia". Temi attuali come la modernità e i social vengono esplorati in "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro". Mentre a Carpi, "La signora del martedì" svela un passato oscuro. Il collettivo Kepler-452 affronta il tema degli hater in "Gli Altri", mentre a Pavullo si discute di marziani in "La luce del mondo".