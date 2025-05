"I giovani sono il nostro futuro"

L’iniziativa ’Cronisti in classe’ a Modena è stata sostenuta da 7 sponsor che hanno assegnato premi speciali. Conad Nord Ovest ha consegnato ben 14 carte a scalare del valore di 100 euro a scuole che, con una o più classi, si sono distinte nell’affrontare tematiche legate allo sport come strumento di inclusione e benessere. Premiate le scuole: Ic Galilei, Ic Pieve, Ic Ferrari, Ic San Felice e Camposanto, Fiori, Fassi, Ic Sestola, medie di Fiumalbo, Paoli, Sacro Cuore. E una menzione speciale all’articolo contro lo spreco alimentare dell’Ic Polinago, realizzato intervistando la socia di Conad Nord Ovest Giulia Ricci, presente alla premiazione insieme ad altri due soci (Giovanni Bove e Christian Raimondi).

Legacoop Estense ha poi consegnato, dalle mani del presidente Paolo Barbieri, un assegno di duecento euro alla scuola Montecuccoli di Pavullo per un articolo dedicato all’intelligenza artificiale. Il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni, ha premiato invece le Paoli di Modena (gadget e assegno di 300 euro) che, con la 3^B, hanno trattato il tema dei prodotti a km0. Sempre le Paoli, in questo caso la 3^E, hanno vinto il premio del Teatro Comunale, un ingresso gratuito alla prova generale di Tosca.

Passando ai partner sportivi, il presidente Marco Lei ha premiato con una targa che riproduce il logo di Cittadella Vis Modena, l’Ic Ferrari per il suo impegno nel raccontare fair play e inclusione. Mentre il Modena Fc, rappresentato da Davide Caliaro, responsabile del settore giovanile, ha consegnato una maglia da gara con la scritta ’Cronisti in classe’ all’Ic Sestola per l’intervista a Dellavalle. Nei saluti di benvenuto – a partire da Gianluigi Cozza, responsabile territoriale retail di Bper Banca – tutti i rappresentanti degli sponsor si sono complimentati con gli studenti, "il nostro futuro".