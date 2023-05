I giovanissimi diventano attori C’è lo spettacolo ’Tell me a story’

I giovanissimi sono i protagonisti della giornate di ‘cittadinanza artistica’ di ’Futuro bellissimo’, rassegna promossa da Emilia Romagna Teatro in occasione della Festa della Repubblica e realizzata in collaborazione con Biblioteca Civica Delfini, Piccola Compagnia Dammacco, Balletto Civile e Istituto Storico di Modena."Tutti gli appuntamenti – viene spiegato – vogliono invitare i più giovani a essere cittafini in modo attivo e consapevole, per scoprire i valori che hanno fondato la nostra comunità".

Stasera e domani al teatro Storchi (con repliche alle 19 e alle 21) andrà in scena lo spettacolo ’Tell me a story. Esercizi d’immaginario per corpi adolescenti’, ideato da Balletto Civile, esito di un progetto di formazione sulla scrittura scenica rivolto a giovani fra i 14 e i 21 anni. Si immagina il ‘risveglio’ di una piccola comunità: "Attraverso il confronto con alcuni autori di poesia contemporanea – scrive Balletto Civile – individuiamo quanto nelle storie dei miti esistano spiegazioni alle pulsioni vitali che ci abitano e che spesso sentiamo sopite".

Domani la rassegna toccherà anche il chiostro della Biblioteca Delfini a Palazzo Santa Margherita. Alle 18 prenderanno la parola i ragazzi del laboratorio ’I principi fondamentali. La Costituzione ideale’, condotto da Graziano Graziani ai licei Tassoni e Sigonio: presenteranno la loro carta costituzionale, come se fossero i membri dell’assemblea costituente di una nazione immaginaria.

Seguirà un dialogo con l’assessora Grazia Baracchi e la professoressa Emanuela Fronza dell’Università di Bologna. Alle 19 la Piccola Compagnia Dammacco presenterà ’La terra vista dalla III E, Tra il serio e il faceto’, esito di un altro laboratorio teatrale al liceo Tassoni, promosso da Ert e condotto dall’autore e regista Mariano Dammacco con l’attrice Serena Balivo. Gli esperti dell’Istituto Storico hanno condiviso con i ragazzi alcuni documenti d’approfondimento che ricostruiscono le trasformazioni economiche e sociali dagli anni del boom economico, e gli studenti hanno lavorato per scrivere brevi monologhi sul loro futuro, sulla storia, sulle domande e sulle questioni aperte del loro essere giovani adulti e cittadini di una comunità.

s.m.