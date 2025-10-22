I Giovedì Gastronomici. Menù a prezzi calmierati dedicati ai nostri prodotti

Dal 23 ottobre al 27 novembre Modena torna ad ospitare i ‘Giovedì Gastronomici’: ormai maggiorenne, alla sua diciannovesima edizione, l’iniziativa torna a portare in campo le eccellenza culinarie e gastronomiche della città.

Dalla bassa alla montagna 20 ristoranti "porteranno, per sei Giovedì di fila, proposte per ogni palato, a un prezzo calmierato, con l’obbiettivo di valorizzare i prodotti del territorio", spiega il coordinatore Turismo e Pubblici Esercizi di Confesercenti Daniele Cavazza.

"Non promettiamo di portare in tavola i tortellini della nonna, quello non si può – continua – ma, ormai maggiorenne, l’iniziativa è volta a coinvolgere verso l’indirizzo della buona cucina chi non ci è abituato: giovani e turisti, clienti abituali e non"". Nelle prossime sei settimane, prenotando, si potrà accedere ai menù che includono le proposte (elencate su www.giovedìgastronomici.it) dei vari ristoranti "giovani o storici: che nel sangue hanno qualità e tradizione", commenta Mauro Rossi, presidente della Fiepet Confesercenti Modena.

"Questo è un impegno rivolto a chi vuole avvicinarsi alla cucina tradizionale, in un ambito dove questa è valorizzata, per sei giovedì, nell’interesse della qualità. Si pensa ai giovani ma anche ai turisti, che sempre di più partecipano a quest’evento".

L’iniziativa, che vede la partecipazione, oltre che dei ristoratori anche di Confesercenti, Bper, Gavioli e PiacereModena, fra gli altri, è supportata dal Comune, che attraverso l’assessore Andrea Bortolomasi è intervenuto sottolineando come "la qualità e la tradizione sono un biglietto da visita per la città: come per le altre eccellenze del territorio anche il cibo, dagli ingredienti alla loro trasformazione, fino alla presentazione finale, sono un’eccellenza da valorizzare". Una valorizzazione che non va solo sulla carta: se con un prezzo calmierato (dai 30 ai 40 euro euro) si potrà, prenotando, accedere ai menù proposti dai locali, si potrà anche richiedere una credenziale, timbrabile in ogni locale, che con il patrocinio di Confesercenti consentirà di ricevere ‘premi’ in base ai timbri registrati (uno per locale).

Con due timbri si riceverà una copia delle ‘Ricette della Bruna’, lo storico libro legato all’eredità lasciataci da Ermes e sua moglie, a visite guidate all’Antica Cantina Gavioli (con 3 timbri) fino a un set di sei bottiglie di Chiarli con 5 ristoranti visitati, con 6 (su sei settimane) il Concorso offre una bottiglietta di Balsamico Tradizionale 12 Anni Dop e con 4 un Parmigiano DOP 24 mesi.

"Si parla di tradizione e della sua valorizzazione – conclude Daniele Cavazza, Coordinatore Turismo e Pubblici Esercizi di Confesercenti Modena –, non mancano, fra i partecipanti, i locali ‘giovani’ che si sono impegnati a portare avanti la qualità della città".