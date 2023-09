I ladri svuotano la scuola per parrucchieri

Ladri scatenati ancora una volta in città. Dopo i numerosi colpi su auto in sosta, spesso parcheggiate da turisti nei pressi del centro storico oppure all’interno di abitazioni lasciate ‘vuote’ dai cittadini in vacanza i ladri si sono accaniti ancora una volta contro gli esercizi commerciali. Ma non solo. Infatti nella notte tra domenica e lunedì ignoti si sono introdotti all’interno della sede del Circolo Famas, scuola per parrucchieri di via Carlo Zucchi. I malviventi sono entrati all’interno dopo aver forzato la serratura della porta d’accesso e hanno fatto man bassa di attrezzatura da parrucchiere. In particolare i balordi hanno portato via numerosi phon, spazzole professionali, piastre per capelli appunto ma anche un frigorifero. Evidentemente i ladri si sono recati sul posto con un furgone e, dopo aver caricato la refurtiva, sono fuggiti. Ingenti i danni causati alla scuola, dal momento che, appunto, dalla sede è sparito tutto il ‘materiale tecnico’ utile ai corsi. Sicuramente la merce selezionata dai balordi sarà posta in vendita sul mercato nero. Ad accorgersi del colpo, ieri mattina, sono stati gli stessi operatori che , dopo aver trovato la scuola a soqquadro, hanno subito contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante e la scientifica ha effettuato gli accertamenti volti ad individuare eventuali tracce lasciate dai ladri. Non si esclude che possa essersi trattato di un furto su commissione: la merce rubata, infatti, è rivolta solo ad una determinata ‘clientela’ ma sull’episodio sono appunto in corso indagini da parte della polizia di Stato. Si tratta del secondo colpo subito dal circolo nel corso degli anni.

Valentina Reggiani