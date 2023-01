I lettori premiano la solidarietà Un volontario ’Modenese dell’anno’

Il 2022 è iniziato, tragicamente, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. E uno dei protagonisti della grande campagna di solidarietà nata spontaneamente sul nostro territorio è stato eletto dai lettori ’Modena dell’anno’, tramite un sondaggio che, nel mese di dicembre, abbiamo proposto sul nostro sito web. Si tratta di Filippo Sala, docente di San Prospero e membro dell’associazione Chernobyl di Formigine, che ha organizzato e preso parte a oltre una decina di viaggi in Ucraina per portare aiuti alla popolazione colpita dalla guerra. Sala ha raccolto un grande consenso: il 54% dei voti, infatti, sono stati per lui. Il secondo classificato, col 20%, è stato Franco Iorio, amministratore delegato Cpc Group di Modena. La sua azienda, protagonista di una crescita vertiginosa ben visibile nel ’quartier generale’ di via Del Tirassegno, produce componenti meccaniche per i bolidi dell’automotive e assumerà ben 500 persone. In questi mesi Iorio si è distinto per alcune generose donazioni agli ospedali del territorio.

Il terzo classificato (17% dei voti) è Federico Alberghini, direttore della Banda Rulli Frulli di Finale Emilia. Quest’anno il progetto di cui è promotore ha continuato a macinare successi e a fare del bene. La banda, nata all’interno della Fondazione Scuola di Musica Andreoli di Mirandola, convenzionata con il servizio di Neuropsichiatria infantile e attenta a tematiche sociali e inclusive, ha inaugurato la sua nuova sede alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita per i 10 anni del sisma della Bassa. Un’emozione che questi ragazzi porteranno per sempre nel cuore.

La cinquina dei migliori si chiude con altre due grandi personalità del territorio, che quest’anno sono state, nei loro campi, protagoniste. La prima è il prefetto Alessandra Camporota, a Modena da marzo 2022. Donna rigorosa e al servizio delle istituzioni, ha gestito brillantemente uno dei momenti più difficili degli ultimi anni sul fronte dell’ordine pubblico, e cioè il rave party abusivo di fine ottobre. Il secondo è Guido De Maria, disegnatore, autore televisivo, pubblicitario, regista di SuperGulp, che ha creato personaggi amati da tutti come Giumbolo o Nick Carter (insieme a Bonvi). Il 20 dicembre questo genio che l’Italia ci invidia ha compiuto 90 meravigliosi anni.

r. m.