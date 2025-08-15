I libri preferiti dell’estate: "Gialli e saggi storici sulla città. Vince il legame col territorio"

Gialli e saggi sulla storia locale sono le letture estive preferite dei modenesi. È quanto emerge dal trend di letture indicato da Edoardo Testa, direttore della Libreria.coop in Piazza Grande a Modena, inaugurata a marzo 2024. A livello nazionale, nei negozi della Cooperativa, nel periodo tra maggio e luglio del 2025, sono stati acquistati quasi 600 mila libri di cui 60mila romanzi. Nelle 37 librerie tradizionali di Librerie.coop a luglio 2025 i romanzi hanno giganteggiato con vendite per oltre 740mila euro, arrivando a essere oltre il 50% dei titoli all’interno della categoria ’Letteratura’.

Testa, quali sono stati i libri più venduti nei mesi di giugno e luglio 2025 nella vostra libreria Modena? "Tra i più richiesti ci sono i gialli, anche se ultimamente abbiamo notato un avvicinamento alla saggistica su temi di attualità, dovuto alla complessa situazione geopolitica del momento, con un incremento di richieste di testi sulla Palestina e sul conflitto russo-ucraino".

Avete notato un interesse particolare per qualche genere o tematica rispetto agli anni passati? "Oltre all’attualità, c’è un grande ritorno dei gialli, con Piomba libera tutti della saga del BarLume".

Qual è il titolo o l’autore che ha sorpreso di più in termini di vendite o richieste? "Una sorpresa è Uketsu, autore giapponese la cui identità rimane sconosciuta al pubblico, con Strani disegni: un giallo visivo e misterioso che ha per protagonisti disegni collegati tra loro attraverso delle storie. Un’altra sorpresa è il libro di Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini, Bozze non corrette. Il libro è un ’giallo linguistico’: dissemina mille errori – lessicali, grammaticali, fattuali – volutamente inseriti per coinvolgere il lettore in un gioco investigativo alla ricerca di un messaggio segreto".

Ci sono differenze tra i gusti dei lettori locali e le tendenze nazionali? "I lettori modenesi sono molto legati al territorio e hanno un’attenzione particolare per testi inerenti alla storia di Modena, libri fotografici sulla città e anche gialli ambientati a Modena e dintorni. Un esempio è Mistero rosso, di Maria Cristina Zanti, ambientato a Maranello".

L’estate è anche il tempo delle letture da regalare o condividere: c’è un libro che consigliereste a chi entra e dice ’voglio qualcosa di bello da mettere in valigia portare in vacanza’? "Dipende molto dal lettore: ognuno, entrando in libreria, svela le proprie attitudini; quindi, un titolo valido per tutti non c’è. Agli amanti della narrativa consiglierei La felicità nei giorni di pioggia, di Imogen Clark, un libro che emoziona profondamente".

Avete notato cambiamenti nel comportamento dei lettori durante l’estate? "In estate ci si affida molto ai consigli del libraio, e questo per noi è motivo di orgoglio: significa che il lettore ripone grande fiducia in chi lo consiglia".

r.m.