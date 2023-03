I libri, un mondo che attende di essere esplorato Laboratori per scoprire il volume giusto per ognuno

I libri aprono sempre dei mondi magici in cui è bello ‘perdersi’. Anche per questo noi studenti amiamo molto i laboratori di lettura che facciamo a scuola. Ma cosa sono i laboratori di lettura? Sono dei momenti che condividiamo in classe per imparare a scegliere la tipologia di libri che ci piace e per raccontare le nostre esperienze di lettura in modo coinvolgente.

Una volta al mese viene a trovarci in classe Silvia Nieddu, la ragazza che lavora alla libreria Mondadori di Carpi, e ci presenta vari libri per la lettura individuale. Gli incontri con Silvia sono sempre molto allegri: tramite la lettura delle prime pagine di alcuni testi o con attività divertenti, ci fornisce dei consigli di lettura. La proposta che, personalmente, mi è piaciuta di più è stata il test per scoprire il genere di lettura migliore per ognuno di noi. Il libro che ho letto, grazie al consiglio di Silvia, è stato ‘Killer gamer’ di Simone Laudiero, un giallo sul tema della realtà virtuale.

Un’altra esperienza che abbiamo fatto è la lettura collettiva, che si fa tutti insieme: il prof. Verrini sceglie il libro da leggere durante le lezioni e alla fine propone un’attività individuale o a gruppi sulla comprensione del testo. Quest’anno abbiamo letto ‘John della notte’ di Gray Paulsen, sul tema del razzismo. Ammetto che è stata per me una lettura molto forte e mi ha lasciato delle domande al riguardo. Il prof. alcune volte ci chiede di fare un video o una presentazione dove raccontiamo il testo letto in classe, evidenziando in particolare gli elementi fondamentali e i nostri pareri.

L’altra attività che facciamo è l’analisi dei libri che leggiamo, ad esempio evidenziando le caratteristiche fondamentali del personaggio principale o dividendo il testo in sequenze. Ogni libro è davvero un piccolo tesoro da scoprire.

Alice Cabri

3ª media,

Istituto Sacro Cuore, Carpi