I linguaggi artistici e il Decamerone

Sarà dedicato al "Decamerone" di Giovanni Boccaccio il nuovo incontro del ciclo "I linguaggi delle arti" organizzato dal festival "Grandezze & Meraviglie". Oggi (giovedì 30) alle 17 presso l’Accademia nazionale di scienze, lettere e arti, in corso Vittorio Emanuele 85, la professoressa Elisabetta Menetti, docente di Letteratura italiana all’Università di Modena e Reggio Emilia, esplorerà "Il significato della Meraviglia nel Decameron". La visione lieta e comica della vita descritta dall’autore toscano è legata, per contrasto, alla causa drammatica che sta alla base della storia, ovvero la peste nera del 1348 che sembrava aver annullato tutto il mondo precedente. Le novelle sono il modo per reagire a un trauma collettivo.