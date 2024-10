I linguaggi delle arti, gli incontri su ’Mito e Rito’. Si parte con l’archeologa Nicoletta Giordani

Mito e rito non sono soltanto una rima baciata ma due parole e due concetti fortemente legati nella storia, nel pensiero, nell’arte. E proprio a "Mito e Rito" sono dedicati gli incontri interdisciplinari de "I linguaggi delle arti" (a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli con la collaborazione di Adriana Orlarndi) che il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" organizza in sinergia con l’Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università di Bologna, e l’Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena. Presso la sede dell’Accademia (in corso Vittorio Emanuele 59) si tiene oggi alle 17 il primo incontro: l’archeologa Nicoletta Giordani (nella foto), già direttrice del Museo Lapidario Estense e del Museo Archeologico di Venezia, e docente Unimore, interpreterà uno splendido e unico rilievo romano imperiale (custodito alla Galleria Estense) con il dio primigenio Phanes e raffigurazioni simboliche che rimandano a cosmogonia, astrologia e culti di origine orientale, come l’orfismo e il mitraismo. "L’opera, di altissima qualità artistica, non ha eguali, nonostante le analogie riscontrabili in mosaici e sculture di epoca romana – viene spiegato –. Dalla sua riscoperta a metà Ottocento, ha attratto studiosi di storia delle religioni, iconologi ed epigrafisti, e non sorprende che alcuni aspetti interpretativi risultino ancora irrisolti".

I dieci incontri del ciclo, tutti a ingresso libero, saranno sempre al giovedì (sia presso l’Accademia di scienze, lettere e arti che presso la sede di "Grandezze & Meraviglie" in via Ganaceto 40/c): verranno diffusi anche in diretta streaming. Gli appuntamenti abbracceranno varie forme d’arte e – appunto – vari linguaggi.

Per esempio il 17 ottobre, con Gaia Prignano, si parlerà delle immagini musicali nello studio di Alfonso I d’Este, poi il 24 ottobre i componenti dell’ensemble Saxofollia, ci accompagneranno in un curioso percorso da Bach al sax (ovvero "Bax"), e il 28 novembre Massimiliano Panarari affronterà i "Digi-miti di oggi", dunque la tecnologia come nuova religione. Il ciclo si concluderà poi in marzo con due lezioni concerto di Riccardo Castagnetti e Stefano Innocenti sul capolavoro bachiano "L’arte della fuga".

