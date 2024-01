’I linguaggi dell’odio’, un incontro contro il conflitto

Sono diversi gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia in occasione del Giorno della Memoria, in aggiunta alla mostra "Un campionato di libertà", inaugurata già la scorsa settimana alla biblioteca comunale "Lea Garofalo" e visitabile fino al prossimo 17 febbraio. Domani, quando ricorre proprio il Giorno della Memoria, alle 17 nella sala Gabriella degli Esposti, si terrà l’appuntamento "I linguaggi dell’odio", un dialogo dedicato al ruolo del linguaggio nella costruzione del conflitto e della pace tra Soccorsa Quaranta, responsabile Amnesty Modena, Dora Farina, referente del "Progetto Farfalla" e membro della "Task Force Hate Speech" di Amnesty Italia e Cristiana Ciarli, dirigente scolastica dell’istituto Marconi di Castelfranco Emilia. Sarà invece il Teatro Dadà ad ospitare, lunedì 29 gennaio alle 20,45, l’incontro a ingresso libero e gratuito "Conversazioni di Pace", nel corso del quale ci si interrogherà sul tema: parlare di pace è una questione di buonismo o realismo? Ad aprire l’appuntamento sarà il Sindaco Giovanni Gargano che introdurrà il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L’assessora Rita Barbieri commenta: "Abbiamo pensato a queste due iniziative per promuovere la Memoria".

m.ped.