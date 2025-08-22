I mari di Alfarano:: "Unici e irripetibili"

Sta riscuotendo ampi consensi ’A Mare’, la bipersonale dell’artista modenese Daniela Alfarano (nella foto) e del regista Daniele Pignatelli. Oltre mille persone hanno già visitato gli spazi del complesso San Paolo, in cui è allestita. Il progetto vede la sinergia tra la proiezione in continuo dell’art film ’Mare 1’, di Pignatelli, con l’installazione immersiva che raccoglie 120 mari realizzati a grafite su carta da Alfarano. "Ho iniziato a disegnare il mare e il suo orizzonte anni fa", spiega Alfarano. "Dentro me, come immagine iniziatica, quel video di Pignatelli visto tempo prima, a Milano, e da qui è nata l’idea di unificare due diverse visioni".

Come siete riusciti a far dialogare le vostre modalità espressive? "Il comune denominatore è la resa della sensazione di unicità che deriva dalla contemplazione del mare. Quando si avvia l’installazione di Pignatelli, la combinazione fra suono e immagini è sempre differente. Così lo spettatore assiste a qualcosa di unico e irripetibile, come quando si trova in natura. Allo stesso modo i 120 mari, i disegni che compongono la mia installazione, sono uno diverso dall’altro; anch’essi unici e irripetibili".

Quale significato ha per lei il mare? "Mi porto dentro il mare da quando vivo, poi cinque anni fa ho iniziato a disegnarlo, quasi a occhi chiusi. Il mare è tutto, è mistero, buio e luce, attese e ritorni, vita e morte". Ci può spiegare la tecnica che utilizza? "Ho riscoperto un assoluto nel disegno, che ritengo la mia forma moderna di linguaggio, capace di contenere nella stessa opera forma e sostanza. La grafite poi, nel chiaroscuro, trova la giusta intensità, la giusta luce pura e dura".

La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 20.

c.b.