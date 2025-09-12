I master illuminano il Novi Sad

Sull’anello del Novi Sad, in pieno centro a Modena, con l’organizzazione dell’Uisp Modena, gli appartenenti alla categoria master hanno corso l’ultima prova dell’Emilia Race Criterium. Dal punto di vista del risultato, da segnalare le due belle vittorie modenesi colte da Chiara Cavallini e Alberto Rovatti. Tanti comunque i partecipanti a questa appassionante gara di ciclismo. Questi i risultati categoria per categoria.W1: 1° Chiara Cavallini (Bici x tutti) - 2^ Elena Vernia (Swatt) - 3^ Valentina Zini (Simo Bike); W2; 1^ Federica Bortolotto (Romagna Bike) - 2^ Erika Gianni (Bike XP Fiorano);M1: 1° Alberto Rovatti (Sportissimo )- 2° Lorenzo Benfecati (Borello) - 3° Alessandro Nazzani (Manini)-4° Stefano Ippolito (Hicaru Stemax)- 5° Nicolas Lanfredi (Chero Grouo); M2: 1° Fabio Castellini (Iaccobike Sassuolo) - 2° Luca Villani (La Bottega Casinalbo) - 3° Maicol Molinari (Romagna Cycling)-4° Matteo Bulla (Mooveo)- 5°Alessio Zoboli (Meo Venturelli); M3: 1° Fabrizio Amerighi (Borello) - 2° Massimo Raimondi (Imola Bike) - 3° Davide Guerzoni (La Bottega Casinalbo)- 4° Sebastiano Balugani (VF Group)-5° Alan Zanni (Simobike);M4: 1° Calorego Maragioglio (Terre Re) - 2° Paolo Nannini (Romagna Cycling) - 3° Vincenzo Frati (Simo Bike)-4° Enrico Fortini(VF Group) - 5° Sergio Padovani (Ali Dorate Montale) ; M5: 1° Nicola Boscaini (Rhe Rowdy) - 2° Gianmarco Agostini (Racing Team ) -3° Paolo Vascoli ( Pro Cycling)- 4° Emanuele Todesco(Iperlando) - 5° Andrea Bianchi (Hicari Stemax); M6; M6; 1° Stefano Fiorentini (Bici e Sport) - 2° Andrea Pagliani (Team Stocchetti) - 3° Cristian Vadalà (Simo Bike) - M7 ; 1° Silvio Gradellini (Team Stocchetti) - 2° Davide Lanzarotto (idem) - 3° Giordano Bodini (idem); M8 ; 1° Maurizio Zannoni Mapalst Potenza Picena) - 2° Marco Giaroli (Squadreggio) - 3° Manrico Vescovini (Speed Reggio) ; M9: 1° Fabio Michele Coratella (Cicl,Omnia Imola) - 2 ° Silvano Croci ( Velobike) - 3° Giancarlo Modena (Rubierese)

Andrea Giusti