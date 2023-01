I matrimoni 473 Flessione dei divorzi

Sono stati 473 i matrimoni celebrati a Modena nei primi undici mesi del 2022. Rispetto al periodo gennaio - novembre 2021, quando i matrimoni celebrati in città erano stati 399, l’incremento registrato quest’anno è di oltre il 18%, ovvero quasi una coppia su cinque in più. Un numero superiore di oltre la metà rispetto al 2020, quando le nozze (causa Covid) erano state ’appena’ 305, mentre negli anni precedenti l’oscillazione era passata dai 472 matrimoni del 2016 ai 444 del 2018, fino ai 494 del 2019. Risulta ancora più bassa anche l’incidenza delle nozze di persone di cittadinanza straniera sul totale delle funzioni: quest’anno sono state 102 su 473, appunto, l’anno scorso 102 su 399 e quello prima ancora 78 su 305, in pratica un quinto dei casi, a fronte del 30% del 2016 (142 su 472) e del 34% del 2019 (168 su 494). In parallelo, prosegue il calo di separazioni e divorzi: da gennaio a novembre sono stati 96 (rispettivamente 39 e 57), circa un quinto in meno di un anno fa (133, ovvero 68 separazioni e 65 divorzi). La flessione rispetto al 2016 è di quasi la metà, per la precisione del 55%: quell’anno il totale era stato di 175 casi (55 separazioni e 120 divorzi).