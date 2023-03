I medici: "Arresto cardiaco improvviso"

"La direzione dell’ospedale di Sassuolo si stringe al dolore della famiglia che, nella notte del primo marzo scorso, ha perso il piccolo figlio di due anni e mezzo. Una morte improvvisa che ha colpito profondamente anche tutti i professionisti della Pediatria". Lo scrive la direzione ospedaliera in una nota, in cui il decesso del piccolo viene definito "improvviso".

"Arrivato in Pronto Soccorso a Sassuolo nel pomeriggio del 28 febbraio scorso - è la ricostruzione dei fatti fornita dall’ospedale – su indicazione e dopo visita del Pediatra di Libera Scelta, con un quadro clinico impegnativo caratterizzato da stato febbrile, difficoltà respiratorie e disidratazione anche a seguito di una gastroenterite, il piccolo paziente è stato immediatamente ricoverato. Sono stati quindi eseguiti gli interventi medici per stabilizzare la sua condizione, ai quali ha fatto seguito una fase di miglioramento clinico. Nella notte un arresto cardiaco improvviso ha strappato il piccolo ai genitori, che sono sempre stati presenti. Nonostante le manovre rianimatorie avanzate, tempestivamente iniziate e a lungo protratte dai sanitari, non c’è stato purtroppo nulla da fare". Il piccolo, insomma, dopo un apparente miglioramento, ha avuto un inatteso arresto cardiaco che ha avuto il tragico epilogo.

"Al fine di chiarire l’origine dell’improvviso arresto cardiaco – fanno sapere dall’ospedale – abbiamo condiviso con la famiglia la necessità di approfondire le cause attraverso il riscontro diagnostico da parte dell’anatomia patologica". I genitori del bimbo, nel frattempo, hanno sporto denuncia contro ignoti per il reato di "morte come conseguenza di altro delitto" ed è quindi probabile che si terrà un’autopsia medico-legale disposta dalla Procura non appena il pm riceverà la notizia di reato. L’avvocato Roberta D’Aquino, che assiste la famiglia, ha infatti annunciato l’intenzione di nominare un consulente medico legale di fiducia che partecipi all’esame autoptico.

"L’ospedale, nell’esprimere la più sentita solidarietà ai familiari per il grave lutto, si è messo a loro completa disposizione per offrire un percorso di supporto psicologico e per chiarire in modo esauriente quanto accaduto", conclude la direzione dell’ospedale che è quindi intenzionata a fare piena luce sulla tragedia che ha scosso un intero reparto oltre ad aver gettato una famiglia nella disperazione.