I medici del futuro Gli specializzandi entrano negli Osco e in Medicina interna

di Sofia Silingardi

Ausl e Unimore insieme per formare i medici del domani, che accompagneranno i pazienti da un ricovero in ospedale a un’ospedale di comunità (Osco) o addirittura al domicilio. Al via la collaborazione tra la Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie e il Dipartimento di Medicina interna e Riabilitazione dell’Ausl, un progetto che permette agli specializzandi di entrare negli Osco per studiare il sistema di cure intermedie.

I medici in formazione specialistica al terzo anno saranno infatti protagonisti di un’esperienza professionalizzante nelle strutture al centro del nuovo modello di sanità, sempre più integrato tra ospedale e territorio, per diventare nuove figure professionali con competenze sempre più avanzate e integrate. Il recente assetto organizzativo della sanità territoriale non può più, infatti, prescindere dalle figure che lavoreranno nelle nuove sedi assistenziali e la cui preparazione deve essere aggiornata sulla base delle mutate necessità di salute dei pazienti, che oggi spesso presentano bisogni complessi e sfaccettati. Così l’Azienda Usl di Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia hanno dato vita a un progetto di formazione innovativo, che guarda all’oggi e al domani della sanità: un nuovo percorso sperimentale rivolto agli specializzandi del terzo anno, che entreranno negli Ospedali di Comunità (Osco) e reparti di Medicina interna, per studiare sul campo il sistema di cure intermedie e il passaggio dalla fase acuta alle nuove strutture assistenziali.

L’obiettivo è quello di mettere in pratica e perfezionare le competenze specifiche relative alla presa in carico e valutazione dei pazienti complessi e con cronicità acquisite durante il percorso formativo specialistico. Alla presentazione, che si è svolta ieri, erano presenti Giorgio De Santis, presidente della facoltà di medicina e chirurgia; Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl di Modena; Fabio Gilioli, direttore del Dipartimento di medicina interna e riabilitazione Ausl Modena; oltre agli specializzandi che partecipano al progetto e ad Elena Corradini, Coordinatrice della Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie di Unimore. "È una bella notizia - ha dichiarato il dottor Gilioli – perché è una logica di integrazione tra l’Usl e l’azienda ospedaliera, e soprattutto è una integrazione formativa che si sposta su temi che sono assolutamente attuali, come la presa in carico di pazienti fragili sia all’interno degli Osco, sia all’interno degli ospedali e anche nell’ambito della fase di dimissioni. Si parla di pazienti anziani, spesso con comorbilità o fragilità, nei confronti dei quali l’ospedale può offrire un certo tipo di prestazioni, ma è necessario programmare qualcosa di più".

"È un esempio di formazione - ha ricordato De Santis - che segue l’andamento dei bisogni della società. Con questo progetto siamo i primi e, forse ancora, gli unici in regione. Aggiungo che è passata la richiesta di istituire a Modena un’altra specialità molto richiesta dal Ministero della Salute e dalla Regione: la specializzazione in Cure palliative. Contiamo di poterla rendere operativa già il prossimo anno accademico, sarà un ulteriore passo, nella stessa direzione, cioè verso l’integrazione di quella che è l’attività della facoltà di medicina e chirurgia con le attività territoriali".