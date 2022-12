I medici: "Non ci sono alternative Partorienti e neonati da tutelare"

La sospensione dell’attività di assistenza al travaglio-parto all’ospedale di Mirandola segna una profonda frattura tra società civile e tecnici, con questi ultimi schierati in difesa del prevalere delle ragioni di sicurezza per partorienti e nascituri rispetto ad ogni altra considerazione. "Comprendiamo la reazione negativa della cittadinanza, ma non era più possibile proseguire l’attività senza mettere a rischio la sicurezza professionale degli operatori e la salute delle donne e dei nascituri – afferma il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena Carlo Curatola – poiché l’insufficiente numero di operatori impatta negativamente sulla sicurezza dei medici che vi operano, con rilevanti e prevedibili ricadute in tema di responsabilità professionale. Anche questa decisione, purtroppo inevitabile – sottolinea –, è il frutto di un’errata politica di programmazione sul numero di specialisti necessari per sistema sanitario nazionale". Commenta la decisione anche il professor Fabio Facchinetti (nella foto), direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitario di Modena e presidente della Società Italiana di Medicina Perinatale. "Dal punto di vista clinico – dice Facchinetti – la sospensione dell’attività di assistenza al parto va nell’ottica di massima tutela delle partorienti e dei nascituri in quanto la gravidanza, anche quella che procede naturalmente, è un evento che può presentare dei rischi inattesi sia per la madre sia per il bambino. Per questo motivo è importante che il parto avvenga in una struttura dove siano presenti tutte le competenze cliniche in grado di rispondere a ogni evenienza, chirurgica, rianimatoria, neonatologica. In questi mesi, in una logica di rete, abbiamo messo a disposizione dei colleghi di Mirandola turni di guardia mensili assicurati dai nostri professionisti, una disponibilità che, per le criticità presenti anche presso la nostra sede, abbiamo sempre più difficoltà a rinnovare".

Alberto Greco