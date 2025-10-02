I modenesi in trasferta: "Un grande artista che ha saputo oltrepassare gli steccati"

Inutile forse ripeterlo: tutti noi avremmo desiderato che una serata del genere potesse tenersi a Modena, anziché a Verona, ma sappiamo come è andata. E comunque molti modenesi hanno avuto l’opportunità di godersela ‘dal vivo’, nonostante l’imprevisto dell’acquazzone. Nel palco reale, in posizione d’onore, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti accompagnato dalla moglie, con Antonino Marino e Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, con le rispettive signore. Sempre nel palco reale, in prima fila, sedeva anche Gianmarco Mazzi, sottosgretario alla Ministero della Cultura. "Questa serata è un tributo a un grande artista che ha oltrepassato gli steccati senza curarsi di polemiche pretestuose – ha sottolineato Mezzetti –. Gli artisti che si esibiscono bem rappresentano tutto questo, una inea che dal passato si lega al presente e ci dice quanto il genio di Pavarotti sia ancora vitale". Il sindaco ha ricordato la serata del 12 ottobre al Comunale, proprio il giorno del compleanno del tenore: "E quello sarà un tuffo alle origini della sua straordinaria avventura". Seduta nelle poltronissime di fronte al palcoscenico Maria Carafoli, infaticabile organizzatrice di eventi, insieme a Sonia Veroni, curatrice della Modateca Deanna. Nelle poltrone un nutritissimo gruppo di modenesi, arrivati grazie ai pullman organizzati dalla Società del Sandrone, con il presidente Giancarlo Iattici e i tre mitici interpreti della Famiglia Pavironica, Sauro Torricelli, Vanna Panciroli e Carlo Ventura. Ma per assistere alla grande serata di Pavarotti, tanti spettatori hanno affrontato viaggi molto più lunghi: come Doris e Reinhold, una coppia tedesca da Norimberga, da sempre fans di Pavarotti ("Oggi siamo qui, ma domani saremo a Modena per visitare la Casa Museo", ci hanno detto), oppure un gruppo di appassionati dall’Albania e perfino un baritono armeno, Vazgen Oganesian, che in piazza Bra si è profuso in una sua interpretazione di "Caruso". Ognuno di loro porta nel cuore una sua immagine del temorissimo, ma tutti ripetono, come in coro, "Pavarotti è impareggiabile, indimenticabile". In un arcovolo dell’Arena è stato allestito anche uno stand con il merchandising ufficiale del 90° di Pavarotti e della serata. In anteprima assoluta in vendita la raccolta di 4 cd "Novanta", pubblicata dalla Decca, che riunisce più di 70 tracce della lunga carriera di big Luciano (sarà disponibile nei negozi dal 10 ottobre), e in più è stata realizzata una t-shirt speciale per la serata e un giubbotto bomber imbottito (prezzo, 150 euro) che anche Vittorio Grigolo ha voluto indossare. Ma l’oggetto più curioso è sicuramente la riproduzione del fazzoletto bianco di Pavarotti con autografo.

