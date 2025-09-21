I negozianti di viale Roosevelt fuori dai ristori. Forza Italia: "Questo è inaccettabile"

"Siamo contenti che anche la maggioranza abbia finalmente, come dimostra la mozione presentata, sottolineato e riconosciuto la necessità di adottare un regolamento o comunque un atto che possa prevedere oggi e in futuro ristori a favore di quelle attività commerciali danneggiate economicamente da cantieri pubblici, qualora i danni siano ovviamente comprovati e motivati". Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia, plaude alla richiesta – approvata – del gruppo di maggioranza volta a impegnare l’Amministrazione a realizzare ex novo un documento che disciplini il tema dei ristori. "L’assessora al Commercio, Paola Poletti, dopo aver sottolineato l’importanza di sostenere i commercianti – prosegue De Rosa - ha fornito molti dettagli specifici sulle possibilità che possono essere inserite in questo regolamento, o ‘linee guida’ come ha preferito chiamarle, per evitare il rischio di ricorrere in danno erariale, trattandosi sempre di soldi pubblici. Motivo per cui, come Forza Italia, ho votato a favore e mi sono reso disponibile a dare il nostro contributo nella redazione del documento, contrariamente ad altri gruppi dell’opposizione (Fratelli d’Italia si è astenuto)".

C’è però un ‘ma’ su cui De Rosa punta il dito: "Per i commercianti di viale Roosevelt? Per loro dunque nessun sostegno? Perché sappiamo benissimo che questo regolamento non sarà retroattivo. Fin dall’inizio -ricorda - abbiamo sempre sostenuto la necessità di valutare ristori nei confronti dei commercianti di viale Roosevelt colpiti duramente dal cantiere che ancora oggi è in essere. Ed infatti abbiamo, come Forza Italia, presentato già mesi fa una mozione (approvata) che impegnava la Giunta a valutare ristori, oltre ad altri punti sollevati dai commercianti e di cui ci siamo fatti portavoce. Ora, alla luce delle ultime affermazioni, siamo disorientati: non possiamo accettare che per i commercianti di viale Roosevelt non vi sia alcuna forma di supporto economico".

Rimarca il consigliere De Rosa: "Auspichiamo che si possa concretizzare il prima possibile la stesura di questo documento, che si possa procedere speditamente con i lavori del cantiere che sembrano andare avanti troppo a rilento, in accordo con il Comitato dei commercianti e le associazioni di categoria, e infine che si possa procedere nei confronti dei soggetti che verranno ritenuti eventualmente responsabilità delle difformità del progetto e del grave ritardo dei lavori".

Maria Silvia Cabri