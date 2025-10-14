I neroverdi in nazionale di ritorno alla spicciolata

Le parentesi ‘nazionali’ vanno a chiudersi (tra stasera e domani gli ultimi impegni) e il gruppo a disposizione di Fabio Grosso, che ieri ha cominciato la marcia di avvicinamento alla trasferta di Lecce con la quale i neroverdi si riaffacciano al campionato, si ingrossa.

Del recupero di Berardi – ma qui le nazionali non c’entravano – si sa, e se ad esempio Lipani è impegnato oggi con l’under 21 dell’Italia che affronta l’Armenia e l’ultimo a rientrare sarà Fadera – per lui, dopo gli 8’ giocati con la maglia del Gambia contro il Gabon nel fine settimana, trasferta alle Seychelles in programma per oggi– sono in diversi ad avere già ‘assolto’ ai loro ‘obblighi internazionali’.

Due presenze su due per Jay Idzes, che con l’Indonesia ha affrontato Arabia Saudita e Iraq subendo due sconfitte che hanno cancellato le residue possibilità della formazione asiatica di staccare un pass per la manifestazione iridata, e percorso netto – e medesimi risultati, due sconfitte – ovvero 180’ in due gare per Fali Candè, sconfitto con la Guinea Bissau prima dell’Etiopia poi dall’Egitto.

Una gara su due con il Mali, invece, per Woyo Coulibaly, rimasto ai margini della gara giocata, e vinta, dalla nazionale maliana contro il Ciad ma in campo per tutta la partita nel 4-1 con cui la squadra africana ha regolato il Madagascar domenica sera.

Un altro che il suo ‘tour’ lo ha già finito è Tarik Muharemovic: per il centrale difensivo scuola Juventus 90’ in campo nel 2-2 ottenuto contro Cipro dalla Bosnia, che è seconda nel suo girone ed è quindi in lizza per i playoff, zero minuti invece nell’amichevole disputata, e vinta per 4-1, in quel di La Valletta contro Malta e vinta 4-1.

Un altro che i suoi impegni internazionali non li ha ancora esauriti del tutto è invece Ismael Kone, che ha giocato tutti i 90’ che hanno opposto la nazionale canadese di Jesse Marsch all’Australia e con tutta probabilità tornerà in campo contro la Colombia.

La gara, ennesima amichevole tra due compagini già certe del posto al Mondiale, è in programma domani in New Jresey, e restituirà il centrocampista a Fabio Grosso proprio a ridosso della trasferta di Lecce.

Nel frattempo, come detto, il Sassuolo ha ricominciato a lavorare ieri con una seduta pomeridiana dopo due giorni di riposo, ma da oggi accelera in vista della gara contro i salentini: oggi, infatti, doppio allenamento sui campi di via Giorgio Squinzi.

