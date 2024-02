I nodi da sciogliere: "Un reddito giusto e tasse più leggere. Ci giochiamo il futuro"

Tanti gli agricoltori che ieri si sono ritrovati nei pressi del Casello di Modena Nord, ma è unico il pensiero che accomuna loro presenza. "Noi agricoltori siamo uniti – ha tuonato dal palco della manifestazione il portavoce Giorgio Bonacini di Reggio Emilia - per ottenere con questo presidio cose ben precise. Fino a che non avremo risposte e decreti che il ministro ed il Governo possono fare andremo avanti. Deve essere data un po’ di dignità all’agricoltura. Senza un guadagno giusto non si può fare niente, non si può fare tutto quello che stanno chiedendo a noi agricoltori di fare. La nostra battaglia è per il reddito, che deve partire dal costo di produzione determinato sulla base di costi fissi e variabili. C’è una sproporzione tra quello che viene pagato a noi il prodotto e quello cui è venduto".

Accanto a tanti agricoltori presenti numerosi giovani. "Sono qui – ha detto Lorenzo Salsi, un quindicenne di Novellara studente dello Zanelli di Agraria di Reggio Emilia, giunto a Modena insieme al padre Stefano - perché ci tengo al mio futuro, ci tengo a portare avanti la mia passione e non vorrei che finisse in questo momento. Oggi ho ritenuto fosse più importante venire a questa manifestazione per fare vedere che i giovani agricoltori sono presenti. E’ la prima iniziativa cui partecipo". Dalla provincia reggiana anche due giovani fratelli di Arceto di Reggio Emilia, Cristian e Carlo Canepari, presenti insieme alla sorella Carlotta. "Sono ancora uno studente del professionale di Agraria – dice Cristian - ma abbiamo un’azienda di famiglia che voglio portare avanti nel futuro. La decisione di essere qui è mossa dalla speranza di avere un futuro nell’agricoltura e avere la possibilità di portare avanti l’azienda di famiglia che produce latte per Parmigiano Reggiano. Oggi la prospettiva nostra, mia e di mio fratello, è compromessa dalle tasse e dalle nuove normative dell’UE che non favoriscono l’agricoltura, poiché indicata come fonte di inquinamento".

Affermazioni condivise anche dalla giovanissima Elisa Poggioli di Serramazzoni. "Siamo qui contro le leggi che stanno facendo per l’agricoltura – conferma Elisa -. Ci attendiamo che cambi qualcosa". Solidarietà agli agricoltori viene anche da semplici cittadini. "La terra – sostiene un medico in pensione Francesco Beghini di 73 di Modena, unitosi ai manifestanti – è la spina dorsale dell’Italia. La Terra ci dà tutto. E’ un’indecenza distruggere la spina dorsale". E’ tanta la frustrazione che si coglie parlando con i partecipanti al presidio perché negli accordi romani siglati dalle associazioni agricole comprendono non siano state colte le ragioni profonde del dolore di chi lavora in campagna. "La nostra battaglia – riassume un altro agricoltore - è per il reddito. Ma purtroppo dobbiamo fare i conti anche con la concorrenza sleale portata alle nostre produzioni dalle importazioni di massa dall’estero. Bisognerebbe introdure il principio di reciprocità per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell’Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno".

Alberto Greco