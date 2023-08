I nodi della cultura tra mostre e sedi "Nel percorso delle Gallerie Estensi entrerà anche la casa di Muratori"

di Stefano Luppi

"Nel percorso delle nuove Gallerie Estensi di Modena e Sassuolo entrerà anche la casa di Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario e archivista dei duchi d’Este, collocata in Santa Maria della Pomposa. Un personaggio storico importantissimo, per lungo tempo bibliotecario degli Este e anticipatore della moderna storiografia, di cui troppi non sanno nulla nonostante ci sia la sua abitazione sul retro della chiesa della Pomposa. Il sindaco Muzzarelli non comprende questi argomenti e può continuare a dedicarsi al futuro museo dei burattini mentre il governo, lo Stato, si occupa di rendere più attrattivi i musei nazionali di Modena".

Vittorio Sgarbi, sottosegretario al Ministero della cultura rilancia dopo che per due volte in poche ore il primo cittadino di Modena aveva espresso "preoccupazioni" sulla decisione di modificare le Gallerie. Muzzarelli ha infatti ricordato, ed è una buona notizia, che all’Accademia Militare dal 1860 a Palazzo Ducale di piazza Roma si completerà l’intero triennio di studio Unimore dei futuri ufficiali dell’esercito e dei carabinieri italiani. Finora dopo due anni presso la scuola militare sotto la Ghirlandina questi giovani soldati "in carriera" completavano il ciclo universitario con un anno a Torino. Il sindaco ha manifestato preoccupazioni forti riguardo la decisione di Sgarbi e del ministro alla cultura Sangiuliano di accludere proprio alcuni spazi di Palazzo Ducale alle Gallerie statali autonome modenesi per la visita. Per la verità mai i rappresentanti del governo hanno detto che l’Accademia dovrà lasciare il palazzo, anzi Sgarbi ricorda che "aprendo tre sale nel principale monumento di Modena, valorizzeremo ancora di più anche l’importante storia dell’Accademia militare che dunque al Ducale non perderà alcuna funzione operativa visto anche che l’ente militare rappresenta un valore culturale per se stesso". Il sottosegretario propone appunto di accludere al percorso anche la casa di Muratori in Santa Maria della Pomposa: "Intanto vorrei chiedere se pare possibile che il governo, il Ministero della Difesa, possa essere contrario a mettere a disposizione del pubblico tre sale espositive al Ducale. Inoltre qualche giorno fa ragionavo di questi argomenti con il gallerista Emilio Mazzoli, un vanto per la vostra città se parliamo di arte, e posso dare informazioni ulteriori sulle future Gallerie Estensi. Con un prossimo provvedimento di governo definiremo i confini del museo nazionale di Modena - Sassuolo: ci sarà appunto oltre ad alcuni spazi espositivi a Palazzo Ducale di Modena, dove potrebbero trovare sistemazione opere dei depositi della Galleria Estense o di fondazioni modenesi, anche l’Aedes Muratoriana. E’ questo il nome dell’intero isolato di piazzetta della Pomposa, che ha un sapore metafisico come certe piazze della mia Ferrara, con la chiesa di Santa Maria e il Museo Muratoriano, la mirabile canonica della chiesa nella quale Muratori (1672-1750) fu il parroco dal 1716. Un prete intellettuale, dunque, sepolto proprio lì nella tomba realizzata da Ludovico Pogliaghi. L’itinerario del museo Muratori, oggi pressoché sconosciuto, si apre con la biblioteca del ‘700 con tutti i suoi libri, alcuni autografi, medaglie e la sua ampia corrispondenza con personaggi come Newton e Leibnitz. Ci sono poi mobili, oggetti personali, alcune altre sale sulla vita religiosa e di studio di questo intellettuale che è importante come Giovan Battista Vico e Benedetto Croce".