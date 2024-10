"I nostri piatti hanno stregato i Caraibi"

Le eccellenze enogastronomiche di Castelfranco Emilia? Saranno diffuse e "insegnate" anche in Repubblica Dominicana. Nei giorni scorsi, infatti, l’istituto di istruzione superiore Spallanzani ha accolto una delegazione della Repubblica Dominicana per una visita ufficiale, finalizzata al consolidamento delle collaborazioni nel settore agroalimentare. La rappresentanza caraibica è stata ricevuta alle da Maura Zini, dirigente dello Spallanzani, e da Antonio Vecchione, project manager per lo sviluppo agroalimentare nella Repubblica Dominicana. Presente anche una delegazione del Comune di Castelfranco Emilia. La visita ha rappresentato un momento cruciale per rafforzare i progetti avviati con il memorandum d’intesa firmato tra lo Spallanzani e una delegazione della Repubblica Dominicana lo scorso 7 giugno. Tale accordo, sottoscritto dal ministro dell’Agricoltura dominicano, Limber Cruz, dal rettore dell’Istituto Loyola, padre José Victoriano, e dal geometra Antonio Vecchione, ha l’obiettivo di sviluppare un percorso formativo d’eccellenza nel settore agroalimentare per unire i due paesi. La delegazione dominicana, che include personalità di spicco come Arelis Perdomo, rappresentante commerciale del turismo dell’ambasciata dominicana in Italia, Faelo Ortiz, viceministro dell’Agricoltura, e l’ambasciatore Tony Rafu, aveva già partecipato, il 2 luglio 2023, alla presentazione del progetto "Vino Y Viña", volto a promuovere lo sviluppo delle competenze nei settori vitivinicolo e agroalimentare. L’incontro ha permesso all’Istituto Spallanzani e all’Istituto Politecnico Loyola della Repubblica Dominicana di gettare le basi per una collaborazione più profonda, con l’intenzione di trasferire un modello educativo innovativo, il "scuola-campus-impresa", alla base del progetto "Vino Y Viña", in Repubblica Dominicana. Dopo la visita agli spazi educativi e di lavoro dell’Istituto, la delegazione ha partecipato a un pranzo presso il ristorante Spallanzani; per l’occasione la delegazione caraibica ha incontrato imprenditori, rappresentanti di istituzioni locali e associazioni di categoria del settore agroalimentare e vitivinicolo, favorendo così un dibattito su futuri progetti comuni tra Italia e Repubblica Dominicana. "Lo Spallanzani – sottolinea la dirigente scolastica Maura Zini – sarà un partner importante del Loyola Institute, che potrà così avviare nuovi processi educativi attrattivi per la Repubblica Dominicana e, più in generale, attraverso una personalizzazione dei programmi di formazione". Marco Pederzoli