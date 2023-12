I novant’anni del grande fotografo Franco Fontana. Un evento ad Ago celebra l’irripetibile carriera

La città celebra Franco Fontana (foto), maestro della fotografia, nel giorno del suo novantesimo compleanno: sabato ad Ago Fabbriche culturali alle 11 un evento promosso e ideato da Fmav-Fondazione Modena Arti Visive.

Sarà il giornalista culturale Nicolas Ballario, conduttore per Radio Rai e Sky Arte, tra gli altri, a conversare con Fontana, raccontando temi, pratiche, incontri, idee e futuro di un protagonista della fotografia internazionale. Franco Fontana nasce a Modena il 9 dicembre 1933 e comincia a fotografare alla fine degli anni ‘50: la sua prima mostra personale a Modena nel 1968 e rappresenta una svolta sostanziale nella sua ricerca. Ha pubblicato oltre 60 libri con diverse edizioni italiane, giapponesi, francesi, tedesche, svizzere, americane e spagnole. Ha esposto in tutto il mondo in gallerie e musei, con oltre 400 partecipazioni tra collettive e personali, e le sue opere sono in oltre 50 collezioni di musei in tutto il mondo.

Ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali, ha firmato molte campagne pubblicitarie (tra le altre Fiat, Volkswagen, Ferrovie dello Stato, Sony, Volvo, Versace, Canon, Kodak, Snam, Robe di Kappa), ha collaborato in redazionali con Tome-Life, Vogue Usa e Vogue France, Venerdì di Repubblica, Sette del Corriere della Sera, Frankfurten Allemagne, Times.

Franco Fontana tiene annualmente corsi al Politecnico di Torino, all’Università Luiss di Roma e ha collaborato con il Guggenheim Museum di New York, il Centre Georges Pompidou e i Ministeri della Cultura giapponese e francese. Inutile sottolineare quanto l’evento dedicato al grande fotografo sia particolarmente atteso