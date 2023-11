I numeri del centro antiviolenza : "In undici mesi aiutate 450 donne. Tante hanno paura dei loro figli"

Ragazze sempre più giovani proiettate in un vortice di violenza e terrore ma anche signore di 60, 65 anni che, dopo anni di abusi e angherie da parte di mariti o degli stessi figli decidono di denunciare. Sono sempre di più le donne che si rivolgono ai centri anti violenza. Gli accessi, infatti, sono aumentati del dieci per cento rispetto allo scorso anno, come sottolinea Elena Campedelli, presidente della Casa delle donne contro la violenza Odv, associazione che gestisce il Centro antiviolenza di Modena.

"Ogni volta che accade un fatto gravissimo, come il femminicidio di Giulia, si pensa ad inasprire le pene ma le leggi ci sono e vanno attuate. La donna va seguida da che presenta denuncia e nel corso dell’intero percorso giudiziario, che risulta oggi ancora troppo lungo. Nei centri il confronto è continuo per capire se si può fare di più".

"Gli accessi ai centri aumentano – conferma Campedelli – rispetto allo scorso anno sono un dieci per cento in più: le donne che ci hanno chiesto aiuto, al 20 novembre, sono 453. Lo scorso anno, alla stessa data erano 408. Questo vuole dire che c’è un grande aumento di donne che si fidano e il telefono squilla di più, così come registriamo un innalzamento degli accessi proprio quando si verificano femminicidi o nuovi casi di violenza. Sicuramente sono aumentati gli estremi delle età – spiega poi – Abbiamo tante donne da 65 anni in su che subiscono violenza non solo dai partner, ma anche dai figli. Dall’altra parte ci sono poi ragazze giovanissime.

Le donne italiane quest’anno sono state il 50 per cento; lo scorso anno erano il 45 e le donne con figli rappresentano un 70 per cento. Risulta in calo invece – spiega Campedelli – la violenza assistita avendo appunto un maggior numero di donne in età avanzata o ragazze giovani. Abbiamo poi ospitato 23 donne nelle case rifugio: due sono ad indirizzo segreto e questo vuole dire che le donne non possono lavorare e i figli andare a scuola".

La presidentessa spiega poi come vi siano anche case di secondo livello a indirizzo riservato, dove via via le donne ricominciano le attività interrotte, pur sotto tutela. "Grazie alla generosità di una modenese abbiamo per quest’anno un appartamento nuovo, in comodato d’uso: questo per le donne rappresenta una grande opportunità".

In corso, poi, un nuovo progetto, casa libera, supportato dagli assessorati al welfare e pari opportunità . "Un progetto volto a realizzare una casa di emergenza che a Modena non c’è – conclude Campedelli – Infatti le donne vittime di violenza ad oggi vengono collocate dal Pris negli alberghi o negli ostelli. Insieme alla Fondazione di Modena abbiamo dato il via ad una raccolta fondi volta a trovare un’abitazione dove ospitare mamme e figli fino a 15 giorni. Speriamo di riuscire entro giugno a partire".

Per quanto riguarda gli autori delle violenze, Campedelli spiega come, nel 62 per cento dei casi, siano i partner e nel 17 per cento gli ex partner. "Ma anche i familiari – rimarca – come genitori, fratelli e figli. Quindi le violenze non sono solo ‘interne’ alla relazione affettiva, ma anche in ambito familiare".