"I nuovi agenti arrivati?. All’ufficio immigrazione"

La priorità a Modena, per la direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della polizia di Stato non sono il controllo del territorio e le indagini ma il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, le richieste di asilo e le espulsioni di immigrati. Ecco perché i nuovi agenti sono stati praticamente tutti assegnati all’ufficio immigrazione.

La denuncia parte dal Siulp con il segretario provinciale, Roberto Butelli che fa presente come, a seguito del recente incremento, a dicembre, di 21 agenti, uno dei quali al Commissariato di Carpi, ben 16 abbiamo ‘ingrossato’ le fila dell’Ufficio Immigrazione, "lasciando a bocca asciutta il resto della Questura", commenta Butelli. Per tutti gli altri uffici c’è stata, nella migliore delle ipotesi, il semplice ripianamento d’organico ma nessun incremento, nemmeno per gli uffici che si occupano di controllo del territorio e di investigazione". Butelli fa presente come il sindacato abbia manifestato il proprio disappunto al questore Dosi, riportando il malumore del personale. "Abbiamo anche formalmente chiesto i motivi di tali scelte che non condividiamo, seppur consapevoli dell’impatto che l’immigrazione riveste in questa provincia", rimarca il segretario. "La risposta ufficiale del Questore "è stata laconica e sconfortante: ’Alla luce di tale sensibile incremento, sono state date dalla competente Direzione Centrale indicazioni di potenziare con 16 unità l’ufficio immigrazione, attesa l’importanza strategica che si è attribuita a questo settore’.

Il Siulp commenta con amarezza come per la direzione centrale, a questo punto, il controllo del territorio e le attività di indagine non rappresentino una priorità. "Viene di fatto scavalcata la competenza diretta del questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza – rimarca Butelli – imponendo una scelta che non tiene conto degli aumentati problemi di sicurezza e per i quali in tantissimi hanno fatto sentire la propria voce, dalla Procura ai cittadini, dagli organi di informazione ai rappresentanti politici di vari schieramenti, passando per il Siulp".

Secondo la sigla si tratta di una situazione paradossale che vanifica buona parte del lavoro fatto dal Siulp che da anni pone l’accento sul problema sicurezza e sulla questione organici per migliorare la vivibilità della città ma anche della provincia. "Se tali decisioni vengono prese a Roma dai vertici del dipartimento della Pubblica Sicurezza, invitiamo formalmente il capo della Polizia Vittorio Pisani a venire a Modena, per incontrare i cittadini e spiegare perché mai le varie attività dell’ufficio immigrazione sono più importanti del cercare di prevenire i reati o per scoprirne gli autori e assicurarli alla giustizia". Infine il sindacato chiede pubblicamente a prefetto e questore di informare il capo della Polizia l’invito del Siulp : "Affinché le spiegazioni di certe scelte vengano fatte direttamente da chi decide nei confronti di chi subisce furti, rapine, aggressioni e degrado".

Valentina Reggiani