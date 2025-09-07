I nuovi confini del suono. Modena Contemporanea

Quando parliamo di musica (e soprattutto della cosiddetta ‘musica colta’), siamo spesso portati a rifugiarci nel rassicurante abbraccio dei classici e delle composizioni del passato. Ma la musica – come un organismo vivente – evolve, si trasforma, cerca nuove forme, nuovi orizzonti, nuove sonorità. Ce lo dimostra il Festival Modena Contemporanea (promosso da Tempo di Musica aps ed Ensemble Forma Libera) che, nella sua seconda parte, da domenica 14 settembre fino al 30 novembre proporrà cinque concerti con brani di 22 autori, due nuove commissioni e 15 musicisti italiani e internazionali. Musica da camera, solismo e uno sguardo sull’improvvisazione elettroacustica, tutto per rispondere ad alcune domande: come cambia l’approccio alla creazione a contatto con le nuove tecnologie, e dove affondano le proprie radici i linguaggi musicali del futuro?

’Memento’ (inteso come riflessione, rielaborazione, riscrittura) è la parola chiave del festival e sarà anche il titolo del primo concerto, domenica 14 alle 17.30 presso Casa Ciao, l’ex cinema Cavour: l’Ensemble Forma Libera (con Andrea Vecchiato, Cosimo Linoci, Davide Moro, Anna Freschi, Matteo Montaldi, Luca Benatti e la direzione di Mimma Campanale) presenterà un’affascinante selezione dal repertorio contemporaneo che includerà anche omaggi a maestri come Pierre Boulez, padre dello strutturalismo, e Georg Friedrich Hass, e la prima esecuzione di ’Scenario II’, nuovo lavoro per ensemble da camera di Pasquale Punzo, talentuoso musicista napoletano assegnatario della borsa di studio Goffredo Petrassi concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella. Durante il festival verrà eseguita anche un’altra nuova composizione della giovane compositrice cagliaritana Gaia Aloisi: avverrà il 10 ottobre al teatro Comunale Pavarotti Freni (in collaborazione con il Modena Belcanto Festival) nella serata che vedrà protagonista il basso Giacomo Pieracci, accompagnato dalla pianista Maria Grazia Bellocchio.

Fra gli appuntamenti del festival, il 4 ottobre a Casa Ciao ’Lab-Echoes’, con il violino di Alma Napolitano e la fisarmonica di Antonio Macaretti poi il 15 novembre, nella stessa sala, l’Ensemble Yin (da Marsiglia) che cura progetti di valorizzazione degli autori francesi contemporanei ed esplora i territori del coinvolgimento consapevole del pubblico nel processo di ascolto e creazione sonora. Concluderà il festival, il 30 novembre, il recital della pianista Anna D’Errico, che eseguirà anche ’Six Encores’ di Luciano Berio, nel centenario della nascita del compositore. Info, ensembleformalibera.it