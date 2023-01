I nuovi edifici producano energia e siano sostenibili

L’assurdità della guerra ucraina (e del nostro mondo) con i rialzi dei costi energetici (reali e speculativi) sollecita la domanda che, se intendiamo essere una società "evoluta" (nonché etica, coesa e condivisa), dobbiamo puntare ad obiettivi comuni e mirati al "bene comune": servono visioni appropriate e sostenibili ad ampio raggio. Se si conferma che produrre, consumare, condividere energia è quanto bisogna fare (in modi corretti, sempre nella logica di salvare l’ambiente ecc., accentuando, per esempio, le risorse energetiche rinnovabili). Quindi si valutino e si estendano gli interventi specifici in termini di fattibilità e di soluzioni progettuali dell’habitat umano (caratteristiche edilizie di case, pareti, coperture, spazi pubblici, aree verdi... ecc.). Le stesse comunità diverrebbero comunità energetiche, imboccando la strada della autoproduzione, con benefici considerevoli, come è visibile nei casi già realizzati. Se un edificio (vedi a Milano e altrove) è stato costruito come un bosco verde, i grandi edifici o i tetti delle villette di un Peep, non potrebbero essere progettati come forma e tipologie anche per produrre energia ai fini della collettività, incentivando il consumo e relativo risparmio, nell’ottica dello sviluppo locale e delle interconnessioni degli spazi di vita ecc.? Il risultato sarebbe di fantascienza sola o potrebbe portare ad organismi comunque più vivibili e altrettanto condivisibili?

Giovanni Capucci