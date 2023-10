I paesaggi sonori e sensuali dei Terestesa

La bouvette dei sogni apparecchiata nel dream pop, una spezia dell’alternative rock lievitata nell’United Kingdom a cavallo degli anni Ottanta per merito e applicazione di gruppi quali i Cocteau Twins, Dif Juz, The Chameleons, Lowlife e A.R. Kane. Spavaldi nel far colare sul post-punk le sperimentazioni ethereal con melodie pop. Orizzonti che sfumano "in paesaggi sonori sensuali e fonicamente ambiziosi". Soprassalti modulati dai Terestesa, il gruppo italo-francese che stasera dalle 21 è sul palco del Teatro La Tenda per la rassegna Arts&Jam firmata Valeria Fancareggi. Ne è leader Teresa Bertoni, voce, chitarra ed sp-404, Alice Stefani al flauto traverso, trombone e korg synth, William Bonnet al basso elettrico e Amelie Chezmi alla batteria. Un ensemble che pare abbia per l’appunto il gusto intimo e avvolgente del dream pop. Ovvero quel fluire di rumors che la critica battezza come un "perturbato dalle sonorità acidule e nebbiose dell’improvvisazione libera e della musica elettronica". Universo tutto da scoprire, riservato e notturno, che si dispiega sulle proprie malinconie, a bordo di un treno o su un letto, da qualche parte tra la Francia e l’Italia. Chiudendo gli occhi, il sipario si apre sull’immaginazione, verso i sogni. Al centro la voce di Teresa Bertoni, radici geminiane, umori e invaghimenti d’arte intrisi padanesimo tutt’altro che scontato, alla ricerca dell’equilibrio tra la rabbia e le parole scompigliate. La presenza dei fiati (flauto traverso e trombone) viene ad aggiungere un tocco di originalità all’universo "terestesa". Dove i testi brutali e intimi descrivono i sentimenti contrastanti della compositrice verso la terra natale. La vita in Francia, lontano da casa, risveglia il suo bisogno di raccontare il suo paese tanto amato e tanto detestato, di descriverne gli odori concreti e le tinte nebbiose. A smentire i nessi antropologici, culturali remoti, direbbe il Barbagallo, tra Gallia Cisalpina e Transalpina. Tra i nostri dialetti e il loro patois. Eppure la musica fa tintinnare rassicuranti messaggi, la notte è terreno di conquista del dream pop: il che non basta, evidentemente, a Teresa Bertoni per sentirsi a casa svegliandosi oltralpe. E così innesta l’eterno duello tra la creatività che viene da dentro, immalinconita da quello che è tuo e non hai più, e l’attesa di chi ascolta. Tumulti su pentagramma. Concerto imperdibile? Provare per giudicare.

Gian Aldo Traversi