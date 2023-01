"I pagamenti sono tutti automatizzati E questo riduce di molto file e attese"

Una rivoluzione ‘dolce’ al Policlinico per migliorare il servizio di prenotazione di tutte le prestazioni di secondo e terzo livello e rendere più sicuri i tempi di attesa. Chi vorrà prenotare direttamente allo sportello una visita specialistica o per un controllo post operatorio (le cosiddette prestazioni di secondo e terzo livello erogate dall’Azienda ospedaliero-universitaria), dovrà recarsi all’ingresso principale dell’ospedale e prendere un numero al totem che si trova nell’atrio. Qui, seduto su un divano o in piedi, dovrà attendere che appaia sui monitor il numero di chiamata. La sala di attesa davanti agli sportelli del Centro interno di Prenotazione (Cip), infatti, può contenere soltanto una trentina di persone; sarà il nuovo sistema informatico a comunica in tempo reale lo stato di assembramento nei corridoi e il momento per accedere allo spazio più vicino agli sportelli. "Siamo riusciti a integrare le modalità tradizionali mantenendo, e se possibile potenziando, tutti i servizi offerti tramite le nuove tecnologie. Il nuovo sistema integrato di prenotazioni delle visite specialistiche è esemplare rispetto al percorso di modernizzazione di tutti i nostri servizi". Così il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Lorenzo Broccoli. Il servizio verrà testato in queste settimane per verificare eventuali criticità. Al debutto il nuovo servizio integrato ha fatto segnare soltanto risultati positivi. Le linee telefoniche del Cip registrano circa 1.200 chiamate giornaliere al Policlinico e 250 all’ospedale civile di Baggiovara a cui si aggiungono giornalmente circa 100 richieste online. Nei primi giorni di riapertura degli sportelli non c’è stato alcun calo di telefonate in ambedue gli ospedali, l’attività telefonica è continuata con lo stesso ritmo dei giorni precedenti. In contemporanea si sono presentati davanti agli sportelli ogni giorno circa 200 utenti al Policlinico e 70 all’Ospedale Civile. Gli sportelli al Policlinico sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13. A Baggiovara dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 e il sabato dalle 8 alle 12. Accanto alla riapertura degli sportelli rimangono attivi tutti i nuovi percorsi di prenotazione implementati durante la pandemia: il call center del Policlinico (al numero 800433422) e quello di Baggiovara (al numero 0593961468) o la pagina internet all’indirizzo https:www.aou.mo.itprenotareCIP

p.t.