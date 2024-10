I palazzi di Modena Perché la storia abita qui

di Matteo Giannacco

Anche le case hanno un’anima. Le stanze conservano memoria di chi le ha vissute, ben oltre l’orizzonte temporale di una vita umana. Scale, giardini nascosti, antiche cucine, passaggi segreti e persino balconi. Tutti ‘elementi’ che custodiscono storie, volti ed emozioni, come suggerisce la scrittrice Daniela Ori nell’introduzione.

A spasso nelle dimore storiche della città di Modena si è tuffato Gabriele Sorrentino, narratore prolifico e sempre pronto a nuove sfide, che grazie a Edizioni della Sera ha appena dato alle stampe la sua ’Guida ai palazzi di Modena. Viaggio romantico tra i palazzi storici della città’ (pp. 300 Euro 17,90). Un itinerario architettonico, artistico, storico e narrativo che attraversa diverse epoche, a partire dalla fine del ‘500, e traghetta – è il caso di dire, visto che a Modena c’erano ancora i canali e persino un porto – il lettore alla Corte degli Este, nel lungo periodo d’oro di Modena Capitale (1598-1859) e poi nei periodi burrascosi del Risorgimento, in compagnia di personaggi come Giuseppe Verdi, Giacomo Casanova e Ludovico Antonio Muratori. Per ogni palazzo storico inserito nella guida, Sorrentino propone un piccolo racconto di fantasia, dove fa rivivere alcuni personaggi legati alla storia del palazzo a cui aggiunge una interessante nota storica e una digressione architettonica su ciò che oggi possiamo ammirare, semplicemente passeggiando per le vie del centro. Le curiosità non mancano.

Ma questa guida è anche e soprattutto uno strumento utilissimo per conoscere più da vicino luoghi che ogni modenese ‘doc’ frequenta o almeno conosce. Chi saprebbe dire, ad esempio, cosa fosse il Collegio San Carlo prima di diventare ciò per cui oggi tutti noi lo apprezziamo? Oppure, sapevate che a fianco del palazzo che oggi ospita la prefettura esisteva un grande e lussuoso albergo che ospitò, tra gli altri, l’ultimo Papa re (Pio IX) e Salvator Dalì? Quella che Sorrentino sfoggia è una conoscenza straordinaria della storia locale e dei molteplici fili che uniscono gradi vite a grandi avventure, personaggi pittoreschi e fatti storici.

"Il modenese – scrive Sorrentino – ama la sua città in modo viscerale, ma allo stesso tempo la critica con ferocia". Forse perché la vorrebbe "ammantata della stessa perfezione che spesso di cerca nella persona amata". Ecco, nel viaggio proposto dallo scrittore modenese, che fa parte dell’associazione di scrittori ‘I Semi Neri’, il vero personaggio è proprio lei, Modena. La città che ruota attorno alla Ghirlandina, il suo ‘axis mundi’. Con la sua doppia anima: medievale e barocca; comunale e ducale.