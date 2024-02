I Pavironici bocciano il porta a porta: "Troppa confusione tra i ’zitadèin’"

Sandrone: Mudnès èd Mòdna e Mudnès ariós, zitadèin in difficoltê economica e zitadèin cun i sold in dal tamaràz, anzian con l’ansia dla vciàia e zóven con l’ansia da prestazione, filòsof e intelletuê, inculturati e ignorant ch’a sperê in dl’inteligèinza artificiale, Zemiàn resilienti e Zemiàn tànder èd picaia, geint d’ogni paés ch’a passê déd ché per andèr in Europa o ch’a-î catê lavor e famìa sàtta la Ghirlandèina, Sandròun, la Pulonia e Sgurghèghel i v salùten tótt quant in màssa. Dòunca Zemiàn, cum’andàmia? A m fa piasér éd vàder ch’a gh sìdi in tant e, a spér tótt in bòuna salùt. Guardàndev da chè a s dirév che Mòdna l’è ’na zitê pina éd geint, invece a sàmbra che i residèint i càlen perché i disen che in provincia a se stà méi che in

zitê. Adiritura a va via da Mòdna anch i extracomunitari...

Sgorghiguelo: Sé perché, con l’aumèint dal nómer di monopattini, a gh’è sèimper meno ciclo da rubèr.

Sand.: Mè a n vrev ménga che i mudnés, a forza éd sèinter dir dal séndech che Modena é una ’città in movimento’ i l’éssen tòlt in parola. Che pchê! Perchè finalmeint i nòster ministradór i han dê al via al P.U.G. il nuovo Piano urbanistico generale che, per dirla in italian , ’mira ad accrescere la qualità urbana dell’ambiente e del territorio’ con cal motto ch a piès tant al nòster prémm zitadèin ’Modena 2050, il futuro è adesso’. Zemiàn, Mòdna la dvintarà ‘na zitê vérda, globèl, resiliente, interconnessa e, anch se per adèss al vérd al gh’è sol in dal portafói, prest i lavor i cambiaran: a gh vól sol un po’ éd pazinzia.

Pulonia: Un po’ ed pazinzia? Mo chissà ch’i gh-srà in dal 2050. Me e te no éd sicur: Muzarèli al srà a Montecitorio per quindi i lavor i vólen fàtt dimandi piò in prèssia. Al motto al fàgh mè “Futuro o non futuro adesa a sam chè, in dal 2050 a gh pinsarà chi ghê !

Sand.: Mo Pulonia, i lavor i n’és fan menga in un détt e fàtt, bisàgna essere lungimiranti e fèr un pàss adrê a cl’éter per al bèin dla comunitê.

Pulo.: Perché tè al ciàmet un pàss avanti la nuova raccolta differenziata? A n s’è capî gninta fin dal prémm mumeint e adèsa, s a vlàm purtèr via al rósch seinza ciapèr la multa, bisàgna ch’ andàmma a scola dal ’ruscologo’ ch’al te spiega la diferèinza tra la plastica, la chèrta, l’indiferenziata e i avanz dal

magnèr, mo sé, qual ch i ciàmen l’umido...

Sgor.: Mama, s-ciàmel umido anch s a gh’è armès soquant macaròun a sótt ?

Pulo.: A s capéss....

Sand.: Csa vót Pulonia i teimp i cambien. ’Na vòlta a la matèina a guardèven al lunàri per savér al Sant dal dé, adèsa al guardám sol per savér che tip éd rósch aiam da màtter fóra da la porta.

Pulo.: Tint-in mèint, Sgurghéghel ,che per la differenziata a gh vól la tessera smeraldo se no i cassunátt i n s- véren mènga.

Sgor.: A-i-ho capî ! L’è come fèr un bancomat, sol che, invece ed gnir fóra di sold, a và dèinter al rósch. Qui ch’i n vólen ménga druvèr la tèsra i tósen i scurtòun, lassànd i sacàtt in gir làngh él strèd e chi s’è vést s’è vést.

Pulo.: A n’è gh sun ménga sol mè a ésser intrighèda, a seint ch’i s lamèntein tótt…tótt i bròuntlen ma qui éd l’Hera i disen ch’la và bèin acsè….Mo i v vést cuma i han chersù la Tari? Prémma a rivèva 2 bulàtti, adèsa in riva 3...

Sgor.: Mènga tótt i g’han la fortuna d’avèr la màsa dedrèe da cà come nuèter. Si féssen ‘na màsa per ogni condoméni i vanzaréven éd fèr la raccolta differenziata…

Pulo.: Mo èt sintî, Sandroun, come l’è avanti nòster fiol, a n g’ha ménga bisàgn, vèh, dell’intelligenza artificiale.

Sand.: Come no. A l n’ha abasta dla sô ignoranza naturale come cla volta, durant al Covid, che t’l’è mandê dal furnèr a tór al pan e dato ch a gh’éra un cartèl con scrétt ’Si entra in due’, l’ha spetê un’ora fóra da la porta ch a rivéssa al secand!