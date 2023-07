I ’Paz’ suonano al giardino botanico

Appuntamento dalle 19 di stasera al Giardino Botanico ‘La Pica’ a San Felice sul Panaro, dove si svolgerà un evento musicale atteso e di grande interesse. Il trio P.A.Z (Post Atomic Zep) composto dal sassofonista Francesco Bearzatti, Danilo Gallo (basso) e Stefano Tamborrino (batteria e voce), presenterà il suo nuovo album interamente

dedicato ai Led Zeppelin. La musica del mitico gruppo rock inglese sarà dunque riproposta da interpreti di grande

fama in una codifica jazzistica, nuova e non per questo meno travolgente. L’iniziativa di questa sera è nata grazie alla collaborazione tra Giorgio Cavazza, Presidente dell’associazione

’Giardino Botanico La Pica’, con alcuni soci del ‘Giardino’ ed è realizzata grazie al sostegno del Mirandola Jazz

Festival e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. In attesa del concerto, gli spettatori potranno gustare un aperitivo offerto dagli organizzatori. Per info e prenotazioni: 327 792 50 88.