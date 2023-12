I pendolari: "Rischiamo ogni giorno. Segnaletica invisibile: intervenite"

Traffico, sicurezza e, non da ultima, manutenzione stradale. Sono questi i tre temi tornati al centro delle polemiche dell’Estense, l’arteria ‘chiave’ nei collegamenti tra montagna e pianura, dopo il drammatico incidente di mercoledì dove hanno perso la vita tre persone. Ieri un secondo incidente (non dalle conseguenze mortali) si è verificato sulla Statale 12 a Sant’Antonio di Pavullo, di fronte alla farmacia, pare dovuto alla fittissima nebbia presente tra Valle e l’Acquabuona. E con la nebbia, come ben si sa, la segnaletica orizzontale gioca un ruolo fondamentale: "Le condizioni dell’Estense sono vergognose – ha segnalato più di un pendolare ieri – con segnaletica su strada praticamente invisibile. Sarebbe il caso di scrivere una mail di protesta ad Anas". E ancora: "Quanta gente ancora deve morire prima che si faccia qualcosa?". "Da Campolù a Pavullo visibilità zero e senza segnaletica a terra; con la pioggerella è davvero un disastro!", ha lamentato un altro pendolare. Infine: "Il traffico di questa strada negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale: dobbiamo tutelarci". "Abbiamo pensato perfino di bloccare la statale Nuova Estense, non si può continuare così. Tutti i giorni succedono incidenti su questa strada e dalla sua costruzione il numero dei morti non si conta più. È necessario che le autorità preposte facciano qualcosa di concreto – è lo sfogo di Pierluigi Tosi, di Pazzano di Serramazzoni – ho paura quando devo transitare sull’Estense. Vedi auto che sorpassano persino sul viadotto, che passano a velocità elevata. Questa strada troppo spesso si trasforma nel gran premio dell’Estense. Bisogna che le autorità competenti intervengano. Ma non a chiacchiere, altrimenti va a finire che noi blocchiamo la statale. Rischiamo la vita tutte le volte che la percorriamo – spiega –. Se si va a 60 all’ora è panoramica, bellissima, ma ora sembra un circuito: servono autovelox". Ad intervenire è poi il sindaco di Serramazzoni, Simona Ferrari. "La tragedia di mercoledì ha particolarmente colpito la nostra amministrazione, che si stringe al dolore delle famiglie coinvolte – afferma –. Vogliamo impegnarci da subito con tutte le istituzioni per valutare soluzioni concrete al fine di scongiurare simili disgrazie. Abbiamo già contattato il Prefetto, con la quale, unitamente all’Unione dei Comuni, ci confronteremo sul tema".

Walter Bellisi

e Riccardo Pugliese