"I percorsi di nascita stanno funzionando A Mirandola presente un’ostetrica h24"

Nella seduta della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena è stata accolta la richiesta dei Sindacati e dei Sindaci, in particolare dell’Area Nord della provincia, di avere un quadro aggiornato sui Percorsi nascita in provincia. "I Percorsi nascita della provincia hanno dato negli anni esiti decisamente positivi in termini di risultati, di appropriatezza ed efficacia, anche rispetto alla media regionale", ha chiarito in apertura la Ds Ausl illustrando i dati che emergono dagli attenti monitoraggi aziendali. la Direttrice sanitaria ha fatto un focus sulla situazione del Punto nascita di Mirandola dove sono comunque mantenute le 12 ore diurne del ginecologo e la presenza h24 di ostetrica, pediatra e anestesista. Ha ricordato il piano di rafforzamento dell’assistenza alle donne in gravidanza sul Distretto nel pre e nel post-parto, in stretta collaborazione tra Consultorio e Ospedale. Anche in ambito medico le progettualità previste sono molteplici e riguardano il ripristino e ampliamento dell’offerta ambulatoriale, ovvero le visite ginecologiche - che nel 2023 saranno innalzate dalle 15 alle 31 settimanali - le ecografie ginecologiche - con 3 sedute settimanali a CUP -, le ecografie ostetriche e l’ambulatorio isteroscopia e colposcopia, con l’aumento di 2 sedute rispetto al passato (da 8 a 10).