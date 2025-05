I piccoli pazienti della Pediatria sulle moto dei centauri Trt Crew

Nel reparto di Pediatria del Policlinico S.Orsola di Bologna sono tornate le moto elettriche del Trt Crew di Pievepelago, nell’ambito del progetto di solidarietà Motorsmile che sarà possibile sostenere con varie iniziative. Nei giorni scorsi tre centauri del sodalizio hanno ridato un sorriso a tanti piccoli pazienti ospedalieri e l’ass.ne Amaci (che aiuta le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia Pediatrica) così li ringrazia: "Grazie a Trt Crew i nostri bimbi hanno trascorso una mattinata in allegria. Tra i tanti progetti di Amaci odv c’è quello di rendere più piacevole la degenza in ospedale ai piccoli ospiti ed iniziative come questa riempiono tutti di gioia e spensieratezza".

I giovani del Trt Crew di Pievepelago infatti spiegano che il progetto Motorsmile è all’insegna di passione, solidarietà e felicità: "Tre concetti che si sono connessi per dare vita ad un gesto d’amore, una giornata di leggerezza, un nuovo modo di rappresentare una terapia. Abbiamo unito la passione per le moto all’impegno di portare gioia e conforto nei reparti oncologici pediatrici degli ospedali italiani attraverso l’uso di moto elettriche. La scelta garantisce una guida sicura e rispettosa dell’ambiente, oltre a rappresentare un elemento di novità nell’ambito delle terapie pediatriche. Il Policlinico Sant’Orsola, l’ospedale Maggiore di Bologna, il Policlinico di Modena, l’ospedale di Bellaria sono alcuni dei luoghi dove abbiamo avuto l’onore di promuovere il nostro progetto".

Per sostenerlo, ampliando il ‘parco moto elettriche’ si può firmare per il 5X1000 a favore dell’ass.ne (codice fiscale 94193280362) oppure mediante l’acquisto di T-shirt personalizzate Trt Crew sul sito web www.motorsmile.it.

g.p.