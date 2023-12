I portalettere cambiano look: nuove divise

Cambio d’abito per i 325 portalettere della provincia di Modena: un nuovo design che unisce funzionalità ed estetica, tessuti riciclabili per tutelare l’ambiente e capi versatili capaci di proteggere dal freddo in inverno ed altamente traspiranti per fronteggiare i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio. Dopo cinque anni, cambiano dunque le divise di chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito consegnando ai cittadini pacchi e servizi a domicilio, nel segno del comfort, della sostenibilità e dell’innovazione secondo specifici requisiti di qualità che mirano a salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa. Nel dettaglio i pantaloni sono composti di materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, per chi svolge attività in continuo movimento, le polo, sia a manica lunga che corta, da fibre altamente protettive dai raggi UV, una nuova giacca invernale 3 in 1 dotata di corpetto autoportante adattabile a qualsiasi contesto. Tutte caratteristiche pensate per permettere agli addetti al recapito di svolgere sempre più efficacemente il loro ruolo al servizio della collettività, ruolo che è in continua evoluzione. La distribuzione delle nuove divise ha coinvolto tutti i comuni della provincia che fanno capo ai 9 centri di distribuzione di Poste Italiane sparsi su tutto il territorio provinciale, ovvero Modena, Sassuolo, Vignola, Carpi, Formigine, San Felice sul Panaro, Pavullo nel Frignano, Mirandola, e Castelfranco Emilia. Un organico, quello dei portalettere della provincia che è stato rafforzato negli ultimi due anni con ulteriori 121 assunzioni a tempo indeterminato per gestire gli incrementi dei volumi, in particolare per i pacchi legati al boom dell’e-commerce, che da stime previsionali si attesteranno nel periodo delle festività natalizie intorno al 50% in più rispetto ai periodi normali di attività.