I precedenti tra gialloblù e grigiorossi. Un equilibrio che dura dagli anni ’30

Cremona terra di conquista per il Modena. Almeno negli Anni 30, quando i gialloblù vinsero in casa dei grigiorossi tutti i cinque incontri di Serie B disputati in quel decennio. Nel 1932-33, 1-0, gol dell’ala destra Fortunato Baldinotti; nel 1933-34, 2-1, reti di Antonio Carnevali, minuscolo interno soprannominato "Carnera" per il coraggio con cui aggrediva le difese avversarie, e del centravanti, anzi, centrattacco come si diceva all’epoca, Remo Galli, all’ottavo centro sui 32 complessivi che gli valsero il titolo di capocannoniere del campionato cadetto, primo gialloblù a riuscire nell’impresa; nel 1934-35, 1-0, acuto dell’attaccante Cesare Meucci, che del Modena sarà anche allenatore con poca fortuna nel 1973-74; nel 1936-37, ancora 2-1, con le firme dell’interno Astro Galli e dell’ala Otello Zironi; nel 1937-38, di nuovo 1-0, gol del centravanti Alfredo Notti, che della squadra gialloblù fu contemporaneamente giocatore e allenatore nel 1940-41, quando il Modena fece ritorno nella massima serie. In precedenza Cremonese e Modena allo stadio "Giovani Zini" si erano affrontate nella prima edizione del campionato a girone unico, 1929-30, in Serie A, pareggiando 2-2, reti di Aldo Aimi e Angelo Piccaluga, rispettivamente ala destra e alla sinistra.

Al termine di quel campionato la Cremonese retrocesse in B e quello rimane l’unico nella massima serie dei 21 incontri complessivi fra le due squadre, 1 di A, appunto, 14 di B e 6 di C, con 8 vittorie a testa e 5 pareggi, 22 le reti gialloblù, 30 quelle grigiorosse. Per ritrovare un altro successo del Modena in casa della Cremonese bisogna risalire all’ultimo turno del campionato 1950-51, quando i gialloblù infierirono su una Cremonese ormai retrocessa in C imponendosi 4-0 con reti di Renato Brighenti, Marcello Marinelli, Giuliano Giovetti e Michele Manenti. L’ala sinistra Giovetti, massima gloria calcistica spilambertese con successivi trascorsi in Serie A con il Como e il Torino, si affermò poi come disegnatore, illustrando per giganti editoriali quali Mondadori, Rizzoli e Disney. Un’altra vittoria gialloblù arrivava in Serie C, nel 1987-88, 1-0, gol dell’ala Paolo Mandelli, nell’occasione schierato come centravanti dall’allenatore Alberto Bollini, attuale responsabile dell’Under 20 azzurra. Anche l’ultimo confronto, nel 2005-06, in Serie B, ha visto prevalere il Modena 1-0, gol realizzato dall’ala Mattia Graffiedi. Era il Modena di Stefano Pioli, che raggiungeva le semifinali dei play-off per venire eliminato dal Mantova senza perdere ma penalizzato dal miglior piazzamento in classifica dei virgiliani.

Rossano Donnini