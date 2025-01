I premi della Lotteria. Solo 2 biglietti fortunati. Vinti settantamila euro

Nessuno dei cinque maxipremi ha dipinto d’oro la nostra provincia. Ma la Dea Bendata, nonostante tutto, ha scelto di non voltare completamete le spalle al nostro territorio: nell’edizione 2024-2025 della Lotteria Italia, infatti, sono stati due i fortunati vincitori baciati dalla fortuna, vincendo rispettivamente 50mila euro (con il tagliando A467555) e 20mila euro (con il tagliando P450622) grazie ai biglietti acquistati proprio nella nostra città.

Il nostro territorio è riuscito così a ‘strappare’ uno dei premi di terza e quarta categoria, registrando un risultato migliore rispetto a quello guadagnato l’anno scorso, quando si contò soltanto un biglietto vincente (pari a 20mila euro) venduto a Carpi. Tantissimi, inoltre, coloro che hanno scelto di tentare la sorte e incrociare le dita: se a livello nazionale i biglietti venduti sono stati oltre otto milioni, soltanto nella nostra provincia è stata raggiunta quota 105.110, registrando così una crescita pari al +26% rispetto all’anno scorso e conquistando il secondo posto a livello regionale. Questo significa quindi che nella nostra provincia sono stati spesi oltre mezzo milione per l’acquisto dei biglietti della lotteria.

E se questa volta la ‘grande’ fortuna ha scelto di fare tappa in altre città (i primi cinque premi sono stati vinti a Somaglia, Pesaro, Palermo, Torino e Dolo) la nostra provincia, nel corso degli anni, ha comunque conquistato dei risultati di tutto rispetto.

Era gennaio del 2022 quando a Formigine piovvero ben 2,5 milioni, mentre dieci anni prima, nel 2012 e nel 2013, ci fu una clamorosa doppietta: nel primo caso, il biglietto destinava al fortunato vincitore una somma di due milioni di euro, mentre l’anno successivo invece – nel 2013 – il biglietto d’oro era pari a ben cinque milioni, dunque il premio più alto in assoluto.

La curiosità? In quel caso, la Dea bendata scelse di viaggiare in autostrada, facendo tappa prima alla stazione di servizio Secchia Est nel 2012, poi l’anno dopo nell’area di servizio Secchia Ovest.

Rimane nella storia, inoltre, anche la ’doppia vittoria’ in una sera nel lontano 1978: il sei gennaio di quell’anno, Modena si aggiudicò il primo e il terzo premio, che consistevano rispettivamente in 200 e 170 milioni di vecchie lire. Vincite dal grandissimo valore, che quest’anno, sfortunatamente, non hanno visto nessuna replica sul nostro territorio, ma solo premi minori.

Interessanti, infine, anche i dati registrati sul territorio regionale: l’Emilia-Romagna guadagna infatti un posto tra le regioni più fortunate della Lotteria Italia 2024. Nonostante non si sia aggiudicata alcun premio di prima categoria, è stato sfiorato il milione di vincite complessive, per un totale di 890mila euro di premi distribuiti fra seconda, terza e quarta categoria. Come riporta Agipronews, la provincia più fortunata risulta Bologna, per un totale di 9 ticket vincenti divisi nelle tre fasce sopracitate. Dato che trova conferma anche nell’incremento delle vendite dei biglietti che, nel 2024, ha superato del +33% il 2023, per un totale di oltre 297,7mila tagliandi acquistati nella sola provincia di Bologna, la quale si trova al quinto posto per il maggior numero di vendite di biglietti in tutta Italia. Province fortunate anche Ferrara e Rimini nelle quali, un totale di 8 vincite complessive, trova riscontro positivo anche nella vendita di tagliandi nel 2024, con un incremento, rispettivamente, del 23% e del 43%.