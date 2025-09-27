I primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco

Castelnuovo si prepara a vivere una giornata molto speciale: sabato prossimo tutta comunità è invitata a partecipare, nella sede di via della Pace 8, alla festa dei primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco. L’azienda, fondata dal rag. Alfonso Bavieri, tuttora alla guida dell’attività assieme ai figli Cristiano e Licia e alla moglie Dolores, ha infatti deciso di condividere questo traguardo con il paese che l’ha vista nascere e crescere. Dopo la messa delle 9 officiata dal vescovo di Modena, mons. Erio Castellucci, seguirà un rinfresco a base di gnocco fritto, tigelle e naturalmente prosciutto, per accogliere amici, clienti e cittadini: oltre un migliaio le persone attese, per una giornata che vuole unire memoria, tradizione e futuro. Abbiamo incontrato Alfonso Bavieri, classe 1943, per ripercorrere con lui mezzo secolo di storia, sacrifici e successi.

Rag. Bavieri, come è iniziata questa avventura?

"Io, nato e cresciuto in paese, inizialmente mi occupavo solo di amministrazione in un prosciuttificio. Poi decisi di mettermi in proprio, dopo avere intravisto opportunità interessanti e grandi potenzialità in questo settore"

Come è nato il nome "San Francesco"?

"Volevo un nome con identità e tradizione. Feci un sondaggio e valutai varie opzioni: "Bavieri", "Il Castello", "San Francesco". La gente preferì decisamente quest’ultimo, poiché richiama la tradizione, l’ecologia, l’onestà, la religione, così abbiamo optato per il santo. Nel 1993 è stata progettata, in collaborazione con l’università di Padova, la statua bronzea che oggi si trova nella nostra sede".

Quali sono i numeri di oggi?

"Attualmente produciamo circa un milione e 200mila prosciutti l’anno, tra Parma Dop, Modena Dop e nazionali. Naturalmente, per produrre il Parma abbiamo una sede a Medesano, il "Monastero".

Quante persone lavorano nella sua azienda?

"Abbiamo 93 dipendenti tra Castelnuovo Rangone e Parma. Tutti sono assunti direttamente: non lavoriamo, per precisa scelta, con cooperative, perché vogliamo conoscere direttamente chi lavora per noi e avere il massimo controllo sulla qualità e sui processi produttivi".

Quali mercati seguite oggi?

"Il 43% del nostro fatturato viene dall’estero. Siamo presenti in diversi paesi del mondo, ma il mercato dei prosciutti è molto difficile, per cui dobbiamo cercare sempre nuovi sbocchi".

Lei ha 82 anni: come vede il futuro dell’azienda?

"Continuo a dare il mio contributo con una presenza quotidiana in azienda, ma da tempo ho coinvolto i miei figli Cristiano e Licia. L’obiettivo è dare spazio alle nuove generazioni".

Qual è il ricordo più bello di questi cinquant’anni?

"Quando penso a quei primi anni, ancora mi emoziono. Qui non c’era nulla, solo campagna e qualche casa colonica. La strada bianca davanti, il rio Gamberi. Tutto sembrava piccolo, ma con tanto lavoro (merito di tutti) siamo arrivati fino a oggi con un polo produttivo di tutto rilievo".

Marco Pederzoli