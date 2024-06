I primi risultati dell’autopsia: la 40enne è morta asfissiata

Era stata una giornata lunga, emotivamente pesante in tribunale. Solo nell’abbraccio dei suoi figli avrebbe potuto trovare consolazione, pace, invece anche quell’ultimo abbraccio le è stato negato. E’ morta asfissiata Anna Sviridenko, la mamma di 40 anni brutalmente ammazzata dall’ex marito, il 48enne Andrea Paltrinieri lunedì sera. Lo confermano i primi esiti dell’esame autoptico. L’assassino, infatti, le avrebbe messo un sacchetto di plastica in testa, per poi stringere una cintura al collo della vittima, fermando così l’apporto di ossigeno. Un delitto atroce che potrebbe essere stato commesso proprio sul furgone dell’ex marito. Parliamo dello stesso mezzo con il quale, poi, l’indagato lunedì sera si è presentato in caserma, col cadavere rannicchiato nel baule. Ad oggi, infatti, non è chiara la dinamica dell’omicidio: quel che si sa è che la dottoressa di Medicina nuleare, specilizzanda in Radiologia a Modena, alle 18.32 aveva detto ad una cara amica di essere in viaggio verso Modena: avrebbe dovuto raggiungere l’abitazione dell’ex marito, Paltrinieri, in via Bonacini per prendere i suoi bambini e portarli con sé a San Felice, nell’appartamento in cui viveva circa una volta al mese. L’indomani sarebbe dovuta partire con i piccoli per Cervia. A quanto pare, invece, l’omicida l’ha raggiunta e ammazzata prima ancora che la vittima potesse salire in casa: nell’appartamento al primo piano della palazzina (i genitori dell’uomo si trovavano al secondo piano, con i bambini) non sarebbero state trovate tracce del delitto. Difficile ipotizzare che sia avvenuto in cortile: si tratta di un’area su cui affacciano parecchi appartamenti. L’ingegnere, con una scusa, potrebbe aver fatto salire nel mezzo la vittima. La procura di Modena aveva inizialmente contestato la premeditazione: aggravante però esclusa per il momento dal gip. Quella mattina, lunedì, lo ricordiamo si era svolta l’udienza in tribunale a Innsbruck in cui i giudici, di fatto, confermavano la residenza dei figli in Austria, stabilendo poi gli incontri con il padre. Quel giorno, in aula, Paltrinieri aveva iniziato a gridare, tanto da essere ripreso dal giudice. Nel viaggio verso casa, a Modena, potrebbe aver pianificato l’omicidio.

v.r.