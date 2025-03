I privati donano all’ospedale un innovativo robot chirurgico

Obiettivo raggiunto. In poco più di tre mesi la grande generosità dei cittadini e delle aziende dell’Area Nord, mobilitate dal ricco e variegato sistema dell’associazionismo locale, ha permesso di raccogliere i 147mila euro, una somma ingente ma necessaria per dotare l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola di un avanzatissimo robot chirurgico, da mettere a disposizione della Struttura complessa di ortopedia.

L’operazione raccolta fondi era partita alla fine del novembre scorso, lanciata da Amo Nove Comuni, Lions e Rotary di Mirandola, ed è stata agevolata da una ricca donazione messa a disposizione da un imprenditore locale che ha contribuito per oltre la metà del valore di questa strumentazione, che sarà acquisita in leasing. I 150mila euro messi assieme consentiranno di coprire il costo per il suo uso nei primi due anni. L’ultimo miglio di questa gara di solidarietà, che ha portato alla causa 8.277 euro e che ha visto rivaleggiare tra loro Pro Loco e associazioni nella organizzazione di eventi, serate e pranzi benefici, ricevendo anche il sostegno delle farmacie del territorio, è stato coperto domenica con il pranzo solidale al Palaround di San Felice, dove la Pro Loco ha organizzato “ A pranzo con robot”, un evento che ha visto la partecipazione di ben 260 persone, unite da un unico obiettivo: promuovere la salute e il progresso tecnologico nella sanità locale.

"La somma – riferisce Valter Merighi, presidente di Amo Nove Comuni – è già stata interamente versata all’Ausl, che dovrà espletare le procedure burocratiche previste per le donazioni e dopo ci sarà solo da attendere l’arrivo dello strumento. Occorreranno circa due settimane".

Alberto Greco