I problemi della Sacca in un Gioco dell’Oca

di Sofia Silingardi Sembra un gioco, ma è la dura verità. ‘Il gioco della Sacca’ riprende il classico gioco dell’oca, ma "a ogni casella corrisponde un luogo del quartiere con le opere iniziate e mai terminate, o terminate malamente". ‘L’ex Consorzio agrario, una zona ferma da 20 anni’, ‘il maxi polo logistico Conad’, ‘via M. Luigi Boni, il giallo della strada chiusa da 354mila euro’ sono solo alcune tappe di un gioco dove la realtà supera la fantasia e dove quelle che suonano come penitenze, come ’riposati sulle panchine di legno marcio’, ‘fai il cavalcavia Mazzoni in bici e buona fortuna’, ‘aggiungi una fabbrica a scelta alla Sacca’ sono, per i residenti, quotidianità. "Il gioco, - spiega Camillo Po, portavoce dei residenti - edito da Nella Sacca Notizie 2023, è stato ideato da alcuni residenti, con un’allegoria. Come nel gioco dell’oca si lanciano i dadi e il risultato è determinato dalla sorte, così i residenti hanno la percezione (ma anche la concretezza) che le cose vengano fatte a caso, senza una programmazione nell’interesse dei residenti e senza finire nulla. È un gioco in cui vengono rappresentati i vari luoghi di degrado e di offesa al vivere sereno, sicuro e salutare degli...