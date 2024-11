"I problemi della scuola vanno affrontati con serietà"

"Un’occasione persa, l’ennesima passerella autoreferenziale che ha visto il Ministro propagandare un prodotto che le scuole modenesi hanno già bollato come scadente e scaduto". Non è piaciuta, al segretario Flc Cgil Modena Claudio Riso, la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara andata in scena giovedi pomeriggio presso la sede sassolese di Confindustria Ceramica, che ha visto Valditara, tra l’altro, affrontare l’argomento della riforma degli istituti tecnici e professionali.

"Riforma – scrive Riso - che già l’anno scorso le scuole modenesi hanno sonoramente bocciato perché è nettissima la contrarietà ad un modello di scuola che riduce da 5 a 4 anni il ciclo di studi, introduce l’apprendistato già a partire dal secondo anno e snatura la scuola trasformandola in un luogo di addestramento professionale. Avremmo apprezzato di più una visita dedicata al personale delle scuole, ma le lavoratrici e i lavoratori della scuola hanno capito da tempo che da questo ministro e da questo Governo la scuola non ha nulla di buono da aspettarsi".