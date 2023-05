I progetti che intercettano il Pnrr "Spieghiamo come cambia Soliera"

‘Soliera che cambia, i progetti che intercettano i fondi del PNRR’: questo il tema della serata proposta dall’Amministrazione comunale di Soliera, stasera alle 21 ad Habitat. È il secondo incontro con la cittadinanza sui lavori e gli interventi, tutti già finanziati ed esecutivi, le cui gare partiranno entro l’anno, che andranno a dare un volto nuovo a Soliera e ai suoi spazi pubblici. Dopo il focus sulla Casa della Salute e sul Condominio solidale di Soliera, stasera verranno presentate alcune delle opere più direttamente correlate ai finanziamenti del PNRR, concentrandosi sulla riqualificazione e rigenerazione urbana di via Roma e di via Marconi, e sulla riqualificazione sismica ed energetica della scuola d’infanzia Muratori. E’ prevista l’introduzione dell’assessore al Bilancio Marco Baracchi, che delineerà le dimensioni di opportunità (indotti compresi) del PNRR per il territorio comunale; sarà poi il direttore generale dell’Unione Terre d’Argine Daniele Cristoforetti a prendere la parola facendo il punto sull’impatto complessivo del PNRR sul territorio dell’Unione Terre d’Argine. Dopodiché l’assessore ai Lavori Pubblici di Soliera, Maddalena Grazia e il progettista Giorgio Frassine del Politecnico di Milano entreranno nel merito degli interventi in via Roma e in via Marconi, mentre la vicesindaco con delega alle Politiche Educative Cristina Zambelli e il responsabile comunale settore e gestione del patrimonio Salvatore Falbo racconteranno la riqualificazione delle scuole materne Muratori. "Questi appuntamenti offrono occasioni preziose di incontro e confronto – afferma il sindaco di Soliera Roberto Solomita – perché hanno la caratteristica di illustrare da vicino gli interventi in programma, tramite il racconto nel dettaglio delle diverse fasi del percorso progettuale, con l’aiuto di rendering e schede grafiche di immediata leggibilità". m.s.c.