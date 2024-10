I punti deboli dei gialloblù. Male battuta e attacco

La pallavolo è anche e soprattutto uno sport di testa e di situazioni, Alberto Giuliani e Simone Anzani hanno battuto sullo stesso tasto riguardo la partita di Piacenza e il futuro: "Dobbiamo essere più lucidi e più freddi, soprattutto nei momenti decisivi dei set".

È anche però uno sport di numeri e allora può essere utile analizzare cosa è successo al PalaBanca e cosa potrà succedere dopodomani al PalaPanini contro Grottazzolina. Intanto i dati generali: Modena è terzultima per efficienza della battuta, dietro soltanto Cisterna e Verona ed è terzultima anche nell’efficienza in attacco, dietro a Padova e ancora a Verona, mentre è molto più in alto del previsto per la media di muri presi a set. Insomma, ha fornito una buona prestazione in un fondamentale ‘non suo’, mentre è andata forse peggio di quanto credesse in quelle che alla lunga dovranno diventare le ‘specialità della cssa’ assieme alla difesa che è un fondamentale più difficilmente scoutizzabile. A Piacenza Modena ha regalato tanto agli avversari (7,5 errori punto di media a set) con 9 errori complessivi in attacco e 20 in battuta.

Troppi, soprattutto se si vuole far gara pari con gli avversari più quotati, come lo era Piacenza: le squadre di difesa, come Giuliani vorrebbe diventasse la sua Valsa Group, sono squadre che si costruiscono una mole di palle break molto più alta rispetto alla media ma anche che sbagliano pochissimo poi nei fondamentali di punto, ovvero quei contrattacchi derivanti dalle difese e le battute.

A meno che i gialloblù non diventino una macchina da punti dai nove metri, cosa che ancora non si è vista tra amichevoli e prima di campionato. Contro Grottazzolina non ci sarà ancora Davyskiba, e cosa bisognerà contrastare? Innanzitutto l’attacco avversario: i marchigiani hanno sì subito ben 14 murate da Monza all’esordio, ma anche schiacciato con un complessivo 59% di positività, grazie alle straordinarie percentuali di Mattei, Petkovic e Antonov. Ecco allora che la buona propensione al muro della Valsa Group dovrà unirsi a una difesa di ferro e ad attacchi più efficaci di quelli visti al PalaBanca.

a.t.