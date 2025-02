I punti nascita non riapriranno: "Una sconfitta per la montagna"

L’annuncio nei giorni scorsi dell’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi sui punti nascita nei quali "non c’è un sufficiente numero di parti è un rischio per le donne e i bambini. Su questo non transigeremo", è stato una doccia fredda a Pavullo e nel Frignano. Il sindaco Davide Venturelli giudica "la chiusura definitiva sulla riapertura dei Punti Nascite una sconfitta per la nostra montagna. Viene da ringraziare il nuovo assessore Fabi per l’onestà dimostrata, anziché continuare a illuderci con promesse irrealizzabili.

La vera sconfitta è stata per quella classe dirigente e amministrativa che nel 2011 con il Pal tracciò in modo chiaro il destino del nostro Punto Nascita, culminato con la sospensione del 2017". Spiega che "da un lato ci fu chi, perseguendo un chiaro disegno politico, lavorò con scrupolo che fare sì che venissero meno le varie condizioni al contorno per garantire numeri e sicurezza. Dall’altro ci fu chi non volle interessarsi, specialmente tra chi doveva tutelare il territorio: una volta sospeso sapevamo tutti che non si sarebbe tornati indietro e che le promesse di riapertura non sarebbero state mantenute". Afferma che "le ostetriche e i medici di Pavullo sono stati stoici, continuando a lavorare sui percorsi pre e post. Ora ci batteremo perché diventi concreto quel ’Patto per la sanità in montagna’ di cui ha parlato il presidente De Pascale, investendo in strutture e in personale".

w. b.