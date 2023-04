I pusher della porta accanto A Ponte Alto arrestati due amici Nascondevano 17 chili di droga

di Valentina Reggiani

Il via vai era continuo in quell’appartamento. Auto che andavano e venivano e persone sconosciute che spesso si presentavano alla porta. I residenti, quindi, hanno iniziato a segnalare la situazione e la polizia di Stato è subito intervenuta per monitorare quanto avveniva nella palazzina di Stradello Capitani, zona Ponte Alto. Le denunce dei cittadini hanno così trovato conferma: quelli che all’apparenza erano due gentilissimi inquilini nascondevano in casa oltre 17 chili di hashish. Gli agenti della squadra narcotici della mobile hanno arrestato nei giorni scorsi due amici di 42 e 35 anni. Due uomini neppure troppo insospettabili dal momento che nel loro passato avevano già avuto guai con la giustizia proprio per motivi di spaccio.

Il blitz nell’appartamento in questione, da parte dei poliziotti è scattato lo scorso mercoledì dopo che, appunto, gli agenti hanno risposto all’appello dei residenti della zona. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno notato subito un’auto che entrava e usciva dalla stradina, diretta nell’appartamento. A quel punto i poliziotti hanno fermato il conducente, trovandolo in possesso di qualche grammo di hashish. Subito dopo è così scattata la perquisizione nell’appartamento in questione, affittato dai due uomini e i poliziotti, anche grazie alle unità cinofile hanno trovato panetti e ovuli nascosti in diversi punti della casa, in particolare dentro al frigo e ad altri elettrodomestici. In totale i due nascondevano nella propria abitazione ben 17 chili di hashish e 60mila euro in contanti, probabile provento della vendita della sostanza stupefacente. La droga, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato ai due amici disoccupati qualcosa come trecentomila euro. I narcotrafficanti sarebbero stati i fornitori della sostanza: avrebbero acquistato gli ingenti carichi per poi smerciarli tra i pusher. Uno dei due arrestati era appunto finito in manette qualche tempo fa per gli stessi reati, per poi far perdere le proprie tracce.

Entrambi sono stati poi condotti in carcere e domani si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto. Sicuramente la coppia di fornitori rappresentava uno degli anelli di una catena ben più vasta e radicata del narcotraffico e le indagini, da parte della squadra mobile, sono ancora in corso