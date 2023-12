I "Quaderni della Biblioteca" compiono 30 anni

Il "QB - Quaderni della Biblioteca", edito da Incontri Editrice, compie 30 anni e li festeggia con il suo numero 10. La serie iniziò nel 1993 con la pubblicazione delle conferenze organizzate a partire dal 1989 a cura dell’Assessorato alla Cultura che ne è stato il promotore. Speranza e impegno dichiarati erano "diventare punto di riferimento e contenitore privilegiato di tutte quelle iniziative culturali e di ricerca che abbiano come tema la storia e la cultura del territorio sassolese". In quest’ottica negli anni sono stati pubblicati numeri monografici dedicati ai vari aspetti della storia culturale e industriale, alle emergenze architettoniche quali il Palazzo Ducale, le grandi ville, a storici e letterati quale Natale Cionini e Gian Paolo Biasin, ai Pio di Savoia signori di Sassuolo, alla Grande Guerra, ai cinema e ai teatri cittadini. Il decimo volume della serie riserva invece le sue pagine, corredate da 32 grandi immagini, numerose fotografie evocative e tavole ricostruttive, alla piazza che è stata da sempre al centro dello sviluppo soprattutto commerciale di Sassuolo, ovvero piazza Grande. Come ricordato dall’assessore alla Cultura Samanta Ruffaldi nella sua prefazione, oltre che dal Comune di Sassuolo il volume è stato sostenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che ha firmato l’introduzione, e dalla Regione Emilia-Romagna