I ragazzi di Bigica non vanno oltre il pari con la Cremonese

Sassuolo 1 Cremonese 1

Sassuolo: Scacchetti; G.Benvenuti, Corradini, Di Bitonto, T.Benvenuti; Leone, Lopes (19’ s.t. Tomsa), Seminari; Minta (19’ s.t. Parlato), Bruno (39’ s.t. Vedovati); Sandro (1’ s.t. Daldum). All. Bigica (Viganò, Moriano, Negri, Sibilano, Cardascio, Barani, Frangella)

Cremonese: Malovec; Zilio, Prendi, Pavesi; Tosi (36’ s.t. Gashi), Lordkipanidze (36’ s.t. Sivieri), Lottici, Spaggiari (45’ s.t. Cantaboni), Nahrudnyy; Ragnoli, Faye (19’ s.t. Gabbiani). All. Pavesi (Sayaih, Lucchini, Marino, Tavares, Thiandoum, Rama, Bielo)

Arbitro: Gangi di Enna (De Chirico, Cesarano)

Reti: 11’ s.t. Bruno (rig.), 41’ s.t. Spaggiari

Note: espulso (16’ s.t.) Corradini per proteste, ammoniti Sandro, Nahrudnyy, Lopes, Prendi, Parlato, Leone.

Non va oltre il pari casalingo contro la Cremonese, la Primavera del Sassuolo, che scivola al quarto posto in classifica. Sulla prova dei ragazzi di Bigica, in vantaggio in avvio di ripresa con un rigore di Bruno, pesa l’inferiorità numerica cui l’espulsione di Corradini li condanna all’ora di gioco. I grigiorossi agguantano infatti il pari nel finale.